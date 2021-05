I cinque nuovissimi prodotti messi a punto da SkinLabo per preparare la pelle ai raggi UV e abbronzarsi in sicurezza: ecco quali sono

Preparare la pelle all’esposizione al sole e proteggerla dai raggi UV. SkinLabo lancia cinque nuovissimi prodotti dedicati alla cura della pelle abbronzata.

Non solo filtri protettivi, ma anche prodotti da utilizzare prima e dopo l’esposizione al sole. Per preparare la pelle con prodotti che idratino e stimolino la produzione della melanina, responsabile dell’abbronzatura, e nutrire e idratare l’epidermide, mantenendo più a lungo il colore dorato dell’estate. Perché abbronzarsi in sicurezza è possibile, e con SkinLabo non è mai stato così semplice.

e di alta qualità.

Body Bronze – Booster Abbronzatura corpo

Un gel dalla texture ricca ma di rapido assorbimento, che attiva l’abbronzatura e idrata la pelle durante l’esposizione al sole. Non macchia ed è perfetto per una pelle dorata e pronta per l’abbronzatura.

Shot Viso Attivatore Abbronzatura

Trattamento intensivo puro specifico per il viso. Il suo principio attivo esalta l’abbronzatura, promuove un colorito uniforme e duraturo. L’applicazione quotidiana permette di preparare la pelle a un’abbronzatura più rapida, intensa e duratura.

Shot Viso Concentrato SPF50+

Innovativo siero viso dalla texture leggera, che protegge dai raggi UVA e UVB e previene eritemi e macchie

della pelle. Si assorbe rapidamente lasciando la pelle morbida e luminosa.

Fluido Solare Minerale Viso&Corpo SPF30

Una texture leggera che protegge dai raggi UVA e UVB, e previene foto-invecchiamento grazie ai suoi filtri 100% naturali. Particolarmente indicata per pelli sensibili intolleranti ai filtri chimici.

Body Bronze – Prolungatore Abbronzatura

Un’emulsione dalla texture leggera, che aiuta a mantenere l’abbronzatura, idrata e rinfresca la pelle dopo l’esposizione al sole.

Gli estratti di olii vegetali e gli attivi al suo interno aiutano a esaltare l’abbronzatura, diminuiscono i rischi di desquamazione, e rendono luminosa grazie all’effetto “glow” sulla pelle.

