Impresa azzurra a Cortina: Rieder e Kainzwaldner sono oro nel doppio

Dopo il trionfo del duo Vötter-Oberhofer, la pista Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo continua a tingersi d’azzurro. In una giornata memorabile per lo slittino italiano, Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner hanno conquistato una medaglia d’oro sofferta e spettacolare, completando una rimonta che ha infiammato il pubblico di casa.

Una rimonta da campioni

La gara è stata un vero concentrato di adrenalina. Dopo una prima frazione chiusa all’inseguimento, la coppia italiana ha sfoderato una seconda manche perfetta, pennellando le curve dello storico tracciato ampezzano. Questa prestazione magistrale ha permesso loro di scalzare gli austriaci Steu/Kindl, che si sono dovuti accontentare della medaglia d’argento.

