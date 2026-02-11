È arrivata la triste notizia: è morto James Van Der Beek, l’attore amatissimo per il suo ruolo di Dawson in Dawson’s Creek: aveva 48 anni.

James Van Der Beek è morto a 48 anni

È morto all’età di 48 anni James Van Der Beek. Nel 2004 l’attore aveva reso nota la notizia della diagnosi di cancro al colon. Un accadimento che aveva scosso il mondo del cinema e delle serie televisive e i fan sparsi in tutto il mondo. Oggi 11 febbraio, però, è arrivato il comunicato che non avremmo mai voluto leggere.

L’attore, che ha interpretato Dawson nella storica serie televisiva Dawson’s Creek, era malato da tempo purtroppo e fino a che ha potuto ha sempre parlato con estremo coraggio del periodo che stava affrontando.

La notizia del decesso è arrivata da parte della sua famiglia, attraverso la pagina social ufficiale.

Il comunicato della morte dell’attore di Dawson’s Creek

Con queste parole e una bellissima immagine che lo ritrae in primo piano, la famiglia ha comunicato la scomparsa dell’amato attore televisivo:

“Il nostro amato James David Van Der Beek se n’è andato serenamente questa mattina. Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e grazia. C’è molto da condividere riguardo ai suoi desideri, al suo amore per l’umanità e alla sacralità del tempo. Quei giorni arriveranno. Per ora chiediamo un po’ di serena privacy mentre piangiamo il nostro amato marito, padre, figlio, fratello e amico”.

Questo il post condiviso dalla famiglia dell’attore su Instagram. Nota ufficiale che è stata invasa dai commenti dispiaciuti e affranti di chi lo conosceva bene, così come di tantissimi estimatori, che nel corso della sua carriera e della malattia non hanno mai mancato occasione di dimostrargli affetto.

James Van der Beek era sposato e lascia la moglie Kimberly Brook e sei figli.

Oggi con tristezza si piange la sua scomparsa, ma il suo ricordo resterà certamente indelebile nel ricordo dei suoi cari e di chi l’ha sempre seguito con affetto.

