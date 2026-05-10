A ispirare la tendenza manicure della Primavera-Estate 2026 sono i limoni, per questo il colore must-have per le vostre unghie è proprio lo smalto giallo limone. Colore intenso, luminoso ed elegante, che riesce anche a valorizzare appieno l’abbronzatura. Vediamo ora insieme qualche idee di nail art da copiare subito.

Smalto giallo limone, il colore must-have per l’estate 2026

Lo smalto giallo limone è il colore must-have della Primavera-Estate 2026. Il giallo, di per sé, è uno dei colori da sempre di tendenza nelle stagioni calde, in quanto richiama proprio il colore del sole e, diciamolo, fa pensare subito a mare e vacanze. Il giallo limone è una tonalità chiara ma intensa, satura e brillante, caratterizzata da un sottotono freddo che consente di evitare l’effetto “unghia ingiallita”. Un colore quindi perfetto da sfoggiare soprattutto in estate poiché riesce a valorizzare al meglio l’abbronzatura. Ma, tranquille, questo colore è perfetto anche per chi ha la pelle chiara in quanto riesce a creare un effetto pop delicato. Prima di vedere insieme qualche idee di nail art con questo colore, cerchiamo di capire come scegliere il giallo limone giusto in quanto i gialli limone non sono tutti uguali.

Smalto giallo limone: ecco come scegliere quello giusto

Premessa: i gialli limone non sono tutti uguali. Quindi, è bene saper scegliere quello giusto che possa valorizzarci al meglio. La differenza sta principalmente nella densità, chi ad esempio preferisce un look sobrio è bene che punti su un giallo limone tonalità pastello, mentre chi ama osare può optare per un giallo limone flou. Attenzione anche alla scelta della formula, se siete solite cambiare spesso colore puntate su uno smalto tradizionale, se invece volete tenere questo colore più a lungo, la scelta non può che ricadere su uno smalto semipermanente. Bene, è arrivato il momento di vedere insieme qualche idea di nail art!

Smalto giallo limone: idee di nail art

Anche qui facciamo una premessa: ricordatevi sempre di applicare, prima del colore, la base smalto. Essa andrebbe applicata con ogni colore ma, in particolare, per quelli più chiari quindi, mi raccomando, non saltate questo passaggio. Dopo l’applicazione dello smalto giallo limone, ricordatevi anche di applicare il top coat, al fine di sigillare il tutto e rendere la vostra manicure pressoché perfetta. Fatte queste due premesse possiamo passare a vedere insieme qualche idea di nail art con lo smalto giallo limone:

Monocolore: per un look elegante e sofisticato la scelta perfetta è quella dello smalto giallo limone in tonalità pastello. Il colore va applicato su tutta l’unghia (forma consigliata ovale o squadrata) per un look sobrio, discreto e curato;

French agrumata: base trasparente o rosata e punta color giallo limone, per un look davvero super chic;

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Con dettagli grafici: una scelta super cool è quella di optare ad esempio per l’applicazione di spicchi di limone sulle unghie a base nude, per un effetto davvero glam.