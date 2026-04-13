Le unghie lunghe vi creano problemi a digitare messaggi sul cellulare? La soluzione per voi è in arrivo! Un team di ricercatori americani ha sviluppato uno smalto trasparente che funziona sui touchscreen degli smartphone. Ecco tutti i dettagli.

Smalto touchscreen: la soluzione per usare il telefono con le unghie lunghe

Chi ama portare le unghie lunghe lo sa bene, digitare ad esempio messaggi sul cellulare spesso diventa un’impresa, in quanto si è costrette ad appoggiare il polpastrello di traverso con un movimento goffo, anche solo per scrivere un breve testo. Finalmente è appena arrivata la notizia che tutte le amanti delle unghie lunghe stavano aspettando: è stato infatti realizzato uno smalto trasparente in grado di rendere le unghie lunghe compatibili con gli schermi touchscreen! Mica male eh? La novità deriva grazie a uno studio scientifico presentato al meeting primaverile dell’American Chemical Society, guidato dai ricercatori Manasi Desai e Joshua Lawrence del Centenary College of Louisiana. Ma, come funziona questo smalto? Scopriamolo insieme.

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Smalto touchscreen, come funziona?

Le ragazze della Gen Z, ma non solo, non aspettavano altro che questa notizia, ovvero una soluzione per poter usare senza difficoltà il touchscreen dello smartphone anche con le unghie lunghe. Un team di ricercatori della Louisiana, come visto, ha brevettato uno smalto trasparente a base di taurina ed etalonammina che, in breve, risolve il problema della mancata conducibilità della cheratina. Ma, come funziona? Facciamo un passo indietro. Gli schermi capacitivi di smartphone e tablet riconoscono il tocco grazie conducibilità elettrica della pelle, proprietà questa che le unghie non hanno. I ricercatori, quindi, hanno lavorato su una formula in grado di superare questo limite delle unghie, sviluppando dunque uno smalto che può trasportare una minima carica elettrica. Erano già stati fatti dei tentativi ma, questa volta, invece di basarsi su materiali quali nanotubi di carbonio o particelle metalliche difficili da integrare in prodotti estetici, si è scelto di utilizzare composti organici più compatibili con appunto un uso cosmetico e con formulazioni trasparenti. Dopo aver testato 13 smalti commerciali e oltre 50 additivi, la scelta è ricaduta, come detto in precedenza, sulla combo etalonammina/taurina. Il meccanismo alla base del funzionamento di questo smalto non si basa su una conduzione elettrica classica, ma su una reazione acido-base che permette il trasferimento di carica tramite il movimento di protoni, sufficiente ad alterare il campo elettrico dello schermo e quindi di rendere il tocco rilevabile.

Smalto touchscreen: quando arriverà sul mercato?

C’è ancora molto da fare prima che questo smalto trasparente che consente di usare il touchscreen del cellulare giunga sul mercato. I ricercatori stanno infatti lavorando sia per migliorarne la stabilità ma anche per individuare alternative completamente atossiche. Una domanda di brevetto provvisorio è già stato depositata, ora bisogna solo sviluppare una soluzione più efficace e sicura. Quindi, amanti delle unghie lunghe, ancora un pò di pazienza!