Samira Lui è la donna del momento. Bellissima, solare, spontanea, la showgirl friulana ha conquistato proprio tutti, uomini e donne, grazie a “La Ruota della Fortuna“, programma che, nell’access prime time, sta ottenendo un successo incredibile. Ma, come fa la bella Samira a essere sempre così in forma? Qual è il suo segreto? Scopriamolo insieme.

Samira Lui è la donna del momento

Samira Lui è riuscita in brevissimo tempo a conquistare tutti e non tanto per la sua immensa bellezza, ma soprattutto per il suo modo di fare, la sua semplicità e la sua spontaneità. A “La Ruota della Fortuna“ con Gerry Scotti si è subito creato un rapporto splendido ed è anche questo il segreto del grande successo del programma dell’access prime time Mediaset. Ogni sera Samira “entra” nella case degli italiani scendendo la ormai famosa scalinata della “Ruota della Fortuna”, con tanto di stacchetto, che cambia ogni settimana. La forma fisica della showgirl friulana è davvero notevole ma, come fa a mantenersi così in forma? Samira segue una dieta particolare? Scopriamo ora insieme.

Samira Lui: “La forma fisica parte dalla testa”

Il binomio sana alimentazione e allenamento è alla base della forma fisica e del benessere generale. Quindi, mangiare bene e fare regolare attività fisica sono due cose essenziali se si vuole stare bene e in forma. Prima di andare a scoprire insieme cosa mangia Samira Lui per essere così in forma, soffermiamoci su un messaggio molto importante che la stessa showgirl friulana ha lanciato, ovvero che il tutto parte dalla testa: “Basta poco per sentirsi in forma“, ha spesso ripetuto Samira, lasciando dunque intendere l’importanza dell’approccio mentale alla forma fisica, una dieta non deve essere un sacrificio ma un modo per volersi bene. Ma, quindi cosa mangia Samira Lui?

Samira Lui, cosa mangia davvero per mantenersi così in forma

Con la sua dieta Samira Lui dimostra che per mantenersi in forma non servono sacrifici impossibili ma soprattutto costanza, equilibrio e buon senso. Stando a quanto raccontato dalla showgirl friulana, ecco cosa mangia. Iniziamo dalla colazione che, ricordiamo, è il pasto più importante delle giornata, mai saltarlo. Samira mangia:

Yougurt magro o greco;

Fiocchi di avena o granola senza zuccheri aggiunti;

Frutta fresca di stagione.

E per pranzo? Solitamente Samira opta per pranzi semplici, come ad esempio:

Insalatone con pollo, tonno o uova;

Verdure crude o grigliate;

Una porzioni di carboidrati “buoni”, come riso basmati o farro.

La showgirl ama variare spesso gli ingredienti, una strategia per mantenere il corpo attivo e non percepire il cibo come un semplice dovere nutrizionale.

Nell’arco della giornata non possono mancare gli spuntini:

Frutta secca;

Un frutto fresco;

Barrette proteiche light;

Un quadratino di cioccolato fondente.

Infine passiamo alla cena. Ecco cosa predilige Samira Lui: