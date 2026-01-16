I VIP non resistono al richiamo della neve. Sulle piste di Madonna di Campiglio si sono visti veri e propri…

I VIP non resistono al richiamo della neve. Sulle piste di Madonna di Campiglio si sono visti veri e propri fuochi d’artificio di stile e charme

Mentre le montagne si vestono di bianco e i riflessi del sole accendono la neve di mille scintille, le piste di Madonna di Campiglio diventano il palcoscenico “segreto” dei VIP. Tra discese mozzafiato, vin brulé tra amici e outfit che fanno girare la testa, l’inverno qui non è solo freddo: è glamour, divertimento e stile puro. E mentre la neve cade leggera, alcune coppie e protagonisti riescono a catturare tutti gli sguardi, trasformando ogni curva in un piccolo spettacolo di charme, amore e sorrisi.

Pago e Serena Enardu: dopo la tempesta, il sereno!

Pago e Serena hanno catturato tutti gli sguardi con il loro stile impeccabile e i sorrisi sinceri. Dopo anni di alti e bassi, la coppia sembra aver ritrovato equilibrio e complicità, trasformando ogni discesa sulla neve in un momento di gioia e leggerezza, lontano dalle difficoltà che hanno attraversato nel tempo.

Sarah Toscano e il look che fa girare la testa

Sarah ha reso ancora più magica una semplice giornata sulla neve grazie ai suoi sci glitterati e al suo sorriso contagioso. Giovane e talentuosa, sa come trasformare anche una discesa in un piccolo spettacolo di stile, lasciando tutti a bocca aperta tra foto e selfie spontanei.

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo: coppia coordinata sulle piste

La coppia è un perfetto mix di famiglia e glamour. Tra discese sulle piste e momenti di relax con le figlie, Costanza e Bobo hanno mostrato affiatamento e stile, facendo della loro settimana bianca un’occasione perfetta per sorrisi, abbracci e scatti memorabili.

Valentino Rossi e Francesca Maria: relax tra motori e montagna

Anche il “Dottore” sa come godersi la neve con stile. Tra discese tranquille e momenti di relax con la sua dolce metà Francesca Maria Novello, Valentino mostra il lato più familiare e divertente di sé. Il campione di motociclismo Valentino Rossi, con la sua dolce metà Francesca Maria Novello, si gode un po’ di relax prima dell’avventura con BMW nel GTWC Europa nel 2026: “Una scelta per stare più vicino alla famiglia”.

Alice Pagani: regina di stile e equilibrio sulle piste

Alice Pagani, attrice e influencer dal talento poliedrico, ha portato sulle piste la sua personalità unica. Famosa per ruoli importanti in serie e film italiani, e per il suo stile moderno e originale, sa come farsi notare senza mai perdere la naturalezza, unendo eleganza e carattere anche tra la neve.

Madonna di Campiglio: il paradiso glamour dei VIP

Le piste di Campiglio non sono mai state così glamour: tra sci scintillanti, caschi fluo e outfit coordinati, l’inverno dei VIP promette ancora scintille. Chi sarà il prossimo a conquistare la neve e i social?

