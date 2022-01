Ieri sera, nella puntata in diretta del Grande Fratello Vip, abbiamo visto un nuovo confronto tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Quest’ultima, alla fine del primo appuntamento settimanale, si è ritrovata con Nathaly Caldonazzo, la quale ha voluto approfondire alcune questioni sul triangolo. La showgirl le ha posto una domanda chiara, come riporta anche il sito Biccy: “Voi avete oltrepassato il limite. Rispondimi: con lui c’era innamoramento e passione?“. Questa la risposta dell’influencer:

Secondo me loro due si erano studiati tutto prima del GF Vip. Volevano che lui entrando qui, creasse delle dinamiche per poi fare i teatrini e fare le sceneggiate di gelosia. Certo, lui non si aspettava di trovare questa chimica con me, questa cosa artistica. Cosa intendo? Sai quando due persone che lavorano con la creatività trovano una connessione… Ecco a noi è successo questo, un’intesa speciale. Sì, ok è sbocciata anche una chimica fisica, ma non cercavamo questo.

Il discorso di Soleil Sorge non termina certo qui e prosegue parlando del fatto che, verso la fine, sarebbe iniziato l’innamoramento:

Se poi siamo arrivati all’innamoramento e alla passione? Sì, ma dopo alla fine. Tra noi c’era tantissimo amore e passione e non posso negarlo. Pensa che è cominciato con i bacetti sulla guancia, poi a stampo e dopo sono nate le altre cose. Però non vuole stare con me, non vuole costruire il suo futuro con me, altrimenti non sarebbe uscito per recuperare il rapporto con lei.