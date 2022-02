GF Vip: l’attacco di Soleil Sorge contro gli autori

La puntata del GF Vip di ieri sera ha lasciato non pochi strascichi, specie nel momento in cui Alessandro Basciano ha beccato un richiamo per la sfuriata, definita “eccessiva” nel pomeriggio e per il modo in cui si è rivolto non solo ad Alex Belli, ma in particolare verso la sua fidanzata Sophie Codegoni. Il gieffino ha subito un provvedimento disciplinare che ha fatto storcere il naso anche a Soleil Sorge.

Questo perché Soleil Sorge ha trovato ingiusto come alcuni comportamenti siano presi in considerazione e puniti, mentre altri no. La stessa concorrente del GF Vip ha fatto poi un riferimento ben specifico. Nel dettaglio ha riportato l’esempio di Nathaly Caldonazzo e delle frasi dette contro Jessica Selassié poche ore prima. Ecco lo sfogo di Soleil contro gli autori, come mostrato anche dalla clip sotto:

“Mi dispiace perché qui dentro le altre robe. Mi ricordo che quando io dissi una parola, in modo molto chiaro tra l’altro, mi è stato fatto un caso intero, dove ho dovuto scusarmi pubblicamente”, qui Soleil Sorge ha menzionato il momento in cui disse “Basta urlare, sembrate delle scimmie”, rivolta alla discussione avvenuta tra Ainett Stephens e Samy Youssef contro Alex Belli a fine settembre.

Ricordandosi di questo episodio e della strigliata che si beccò in quella circostanza, Soleil Sorge ha aggiunto: “Oggi Nathaly l’ho sentita dire la stessa parola e non hanno nemmeno menzionato la cosa”, ripetuta poi poco dopo da Alessandro Basciano che voleva capire se la sua collega intendesse o meno quello. Tra l’altro sempre Soleil ha fatto notare delle cose al coinquilino. La Sorge rivolgendosi all’ex tentatore ha spiegato come verso di lui sia stato preso un provvedimento disciplinare, tanto che è finito al televoto d’ufficio. Ma ha notato anche come nei confronti di altri concorrenti non è stato preso lo stesso metro di giudizio.

Questo il pensiero di Soleil Sorge.

Voi che ne pensate riguardo alle parole di Soleil Sorge? Vi trovate d’accordo con lei? Fateci sapere cosa ne pensate!

