1 Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi: il web chiede la squalifica

In questo articolo vi raccontiamo una polemica sollevata dagli utenti del web, che non hanno apprezzato un’uscita fatta da Gianmaria Antinolfi a cui Soleil Sorge pare aver riso di gusto. Il manager campano si è ritrovato a conversare in giardino con la sua ex e hanno avuto modo di affrontare l’argomento legato a Sophie Codegoni e alla rottura con Greta.

Gianmaria ha ammesso ancora una volta di essere attratto da Sophie Codegoni in puntata, mentre quest’ultima è parsa decisamente più frenata sulla questione (tanto da discuterci poi in un secondo momento e chiudere definitivamente la faccenda). Ma è la conversazione tra Antinolfi e Soleil Sorge ad aver fatto storcere il naso del pubblico, poiché sono volate delle parole che hanno portato il web a chiederne la squalifica.

Da questo video si sente a un certo punto Soleil dire: “Ma saremmo deficienti?”, con Gianmaria Antinolfi che di tutta risposta ha detto quanto potete apprendere da questo video: “Due hand******ati… mentali… due down...”. A tali dichiarazioni la Sorge, come vedete, ha riso di gusto, anziché riprendere il coinquilino.

Lei che ride che schifo , lui che lo dice peggio ancora…

Soleil : ma saremmo deficienti?! Gian: due handicappati… Mentali… Due down..@GrandeFratello @alfosignorini @SBruganelli @AdrianaVolpeTV

Se non si tratterà l’argomento sarà una vergogna per il programma !



Il comportamento di Soleil Sorge e di Gianmaria Antinolfi non è piaciuto per nulla al popolo della rete che ne ha così sollevato una polemica, chiedendo a gran voce la squalifica di entrambi: al napoletano per le parole pronunciate e all’influencer per la reazione passiva avuta in questo contesto.

Ora resta da capire se verranno o meno presi provvedimenti a riguardo, dato che rispetto alle passate edizioni sembra esserci più elasticità sul regolamento, come più volte spiegato da Alfonso Signorini. Arriverà o no una strigliata in diretta? Staremo a vedere! Intanto andiamo a leggere le parole dei due su Sophie Codegoni…