La stoccata di Soleil Sorge a Manuel Bortuzzo

Manuel Bortuzzo e Soleil Sorge

Nella Casa del Grande Fratello Vip Soleil Sorge durante i primi mesi aveva stretto un bellissimo legame con Manuel Bortuzzo. Rapporto che è andato via via a sgretolarsi, tanto che lo stesso nuotatore è arrivato a preferire Delia Duran all’influencer e nominarla con la seguente motivazione: “Nomino Soleil ma con un consiglio, sono cose che ho imparato grazie ai miei sbagli, utilizza più amore e meno odio per avere amore reciproco“.

Parole che Soleil Sorge non ha di certo dimenticato e che in quel preciso momento l’hanno piuttosto ferita. A distanza di qualche mese da quelle affermazioni l’ex gieffina ha preso in prestito le parole di Manuel Bortuzzo per commentare le sue recenti dichiarazioni nei confronti di Lulù Selassié (con la quale ha rotto poco dopo la fine del GF Vip) e la sorella di quest’ultima, Clarissa.

Con un post su Twitter Soleil Sorge ha condiviso l’articolo pubblicato da Biccy con le esternazioni di Bortuzzo e ha commentato con un’ironica e pungente stoccata: «“Utilizza più amore e meno odio” cit — Le ipocrisie invecchiate male», ha detto l’influencer, che ha poi aggiunto una risata.

Il tweet di Soleil Sorge

Insomma, sembrerebbe che Soleil abbia aspettato il momento giusto per replicare alle parole di Manuel. Così l’opinionista de La Pupa e il Secchione si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. Bortuzzo deciderà di rispondere a questa frecciatina social di Soleil? Staremo a vedere quale sarà la prossima mossa.

Ricordiamo infine che domani sera Soleil Sorge (insieme a Vera Gemma) farà il suo ritorno a L’Isola dei Famosi. Non è chiaro quanto sia prevista la loro permanenza. DavideMaggio.it ha parlato di una sola puntata, ma non è escluso che il soggiorno possa prolungarsi di qualche giorno. Sarà curioso, piuttosto, vedere le reazioni dei concorrenti nel ritrovarsi davanti le due new entry!

