Stoccata di Mara Venier a Pierpaolo Pretelli?

Nel corso della puntata odierna di Domenica In, Mara Venier ha ospitato in studio Stefano De Martino, il quale però è stato criptico sulla sua vita privata e sulla possibilità di un ritorno di fiamma con Belen Rodriguez. Proprio durante lo spazio con il giudice di Amici 21, c’è stata una stoccata della conduttrice che in tanti hanno interpretato come un riferimento a Pierpaolo Pretelli. Ma partiamo per ordine.

L’ex gieffino due settimane fa durante un’ospitata a Verissimo ha fatto una battuta sulla Rai, chiedendo poi scusa perché male interpretata. A riguardo era intervenuta anche Mara Venier, la quale aveva replicato con un: “Pierpaolo menomale. Ok, tranquillo Pierpaolo. Tutto chiaro. Ci vediamo presto!”

Che c’entra con l’intervista di Stefano De Martino, vi chiederete ora. Ebbene Oggi la chiacchierata anziché svolgersi sulle famose poltroncine bianche, si è tenuta su delle sedie ugualmente comode. Ma Mara Venier ha fatto una battuta a riguardo: “Abbiamo tolto le poltrone perché fa più giovane. Bisogna svecchiare ha detto qualcuno. Mi viene da ridere”, ha detto tra una risata e l’altra la presentatrice, con Stefano De Martino che ha risposto: “Non c’è bisogno e non ne sentiamo l’esigenza”, ha concluso il napoletano.

Ecco il momento preciso dove Mara Venier ha pronunciato la frase di cui tanto si sta parlando in queste ore.

E POI LUI PIERPAOLO PRETELLI, questa faida tenendomi in vita Mara non smettere mai#DomenicaIn pic.twitter.com/CkMnMUIRil — Nicolò (@NicoloC__) March 27, 2022

Quanto accaduto durante la puntata di oggi a Domenica In, ovviamente, non è passato inosservato agli occhi degli utenti del web. In molti hanno subito pensato si trattasse di una stoccata nei confronti di Pierpaolo Pretelli. C’è da dire però che Mara Venier non ha fatto alcun nome e, soprattutto, ci ha scherzato su con una risata.

Vedremo se Mara Venier ci terrà a intervenire nuovamente per placare gli animi e se di questo parlerà anche Pierpaolo Pretelli.

Novella 2000 © riproduzione riservata.