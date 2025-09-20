Oggi a Verissimo Soleil Sorge ha parlato per la prima volta della morte di sua madre Wendy, scomparsa pochi mesi fa a causa di una malattia. Il toccante ricordo dell’influencer ed ex concorrente del GF Vip.

Verissimo, Soleil Sorge parla della morte della madre

Per Soleil Sorge questi sono mesi molto delicati e particolari da affrontare. A giugno, infatti, con un post su Instagram ha informato i suoi fan della scomparsa della sua amata mamma Wendy. A distanza di qualche mese dall’accaduto, oggi l’influencer è tornata in TV per parlare di questa fase della sua vita, dove ha perso un punto di riferimento fondamentale per lei.

Visibilmente toccata, Soleil Sorge ha raccontato di stare bene, ma con la voce rotta ha ricordato appunto l’ultima volta che è stata a Verissimo con la sua mamma. “Era un esempio di donna, di forza e resilienza. Il più grande esempio, ma non solo per me. Il suo insegnamento era di ritrovare la felicità in qualsiasi circostanza, nonostante il buio. Sto cercando di portare avanti questo anche per lei”.

Dopo un filmato che riassumeva il loro rapporto, Soleil Sorge non è riuscita a trattenere le lacrime trovando conforto da parte di Silvia Toffanin e del pubblico: “Ho avuto una grandissima mamma, mi ha dato tutto, mi ha insegnato a restare forte. La prima volta che le è stato diagnosticato il cancro avevo 12/13 anni, quindi due volte. Non pensavo questo finale. Ha sempre combattuto. Poi non sempre ce la si può fare. Lei sapeva che non ce l’avrebbe fatta, io l’ho scoperto da mia nonna che aveva pochi mesi di vita. Il tumore aveva colpito anche altre parti. Ha provato di tutto per sconfiggerlo, anche di un momento di serenità. Sapendo che lei sapeva, è ancora più strabiliante. Lei c’era per me e per mia nonna”.

Nel suo racconto Soleil Sorge ha raccontato che sua madre si trovava in America quando è venuta a mancare e tutto si è svolto velocemente: “Non avresti mai detto che stava per andare via. Io dovevo raggiungerla dopo tre giorni. Il giorno prima della partenza ho ricevuto la chiamata. È stato uno choc. Era la mia paura più grande perdere i miei genitori. Mi piace pensare che se c’è qualcosa di più al di là di noi forse era destino che ci salutassimo così”.

Parole queste che hanno provocato un pianto il Soleil Sorge, che ha coinvolto anche Silvia Toffanin, visibilmente toccata dal racconto. Poco dopo a seguire, l’influencer ha parlato del rapporto con sua zia, che le è vicina in questo momento così delicato. “Anche mio papà a modo suo mi è vicino. Mi ha dato salvezza in questo momento, tra la salute di mia mamma e mio nonno. Ho avuto paura di finire nella depressione. Lui mi ha detto che non potevo soffrire, ma dovevo stare accanto a entrambi e dovere godere dei momenti insieme”, ha aggiunto.

Soleil Sorge ha spiegato che fosse giusto mettersi al secondo posto per dare ampio spazio alla sua mamma e alla sua famiglia: “Mi prendevano in giro perché la portavo sempre con me, forse avevano ragione perché ero un po’ mammona. Ma esserci stata per lei e per mio nonno è stato importante e fondamentale e nulla ripaga il tempo con chi si ama”.

Infine Soleil Sorge ha raccontato di aver trovato una persona accanto a lei che le sta dando un po’ di quella serenità di cui ha bisogno.

A Soleil mandiamo un abbraccio.