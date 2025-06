Poco fa, con un post sui social, Soleil Sorge ha annunciato la morte della mamma Wendy. Ecco le prime parole dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Morta la mamma di Soleil Sorge

Non sono ore semplici queste per Soleil Sorge. Con un post social che ha sconvolto il web intero, poco fa l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha annunciato la morte di sua mamma Wendy, alla quale era legatissima. L’influencer ha così condiviso sui suoi profili una serie di scatti insieme alla madre, allegando un messaggio che ha commosso tutti quanti. Queste le dichiarazioni di Soleil:

“Con grande dolore nel cuore, vi comunico che la mia amata mamma, l’anima che ha illuminato la mia vita con un amore infinito e una forza inarrivabile, è tornata nell’eternità. In questo momento di profonda tristezza e riflessione, ho bisogno di tempo per raccogliere i pezzi di questo grande vuoto che lascia, per onorare il legame che abbiamo condiviso. Vi chiedo gentilmente di rispettare il mio silenzio e questo spazio che necessito per guarire, senza parole ma con il cuore che batte ancora per lei, per noi. Il tempo non guarisce, ma aiuta a trasformare il dolore in memoria”.

Non tutti sanno che negli anni la mamma di Soleil Sorge ha combattuto per tre volte contro un tumore. Solo nel marzo del 2023, nel corso di una lunga intervista a Verissimo, Wendy aveva dichiarato: “La prima diagnosi di tumore al seno era arrivata nel 2007, poi è tornato nel 2012 e infine nel 2022 e stavolta ha colpito il bacino. Bisogna sempre fare i controlli, anche più del necessario. Io mi controllavo sempre il seno, invece è stato necessario controllare tutto il corpo, per scoprire che aveva colpito il bacino. È stato uno shock soprattutto perché era al quarto stadio. Una volta significava morte certa, oggi per fortuna con le nuove tecnologie sono riusciti a trattarlo. In questo momento sono stabile e al sicuro”.

Sui social nel mentre migliaia di utenti stanno inviando messaggi di affetto a Soleil e alla sua famiglia, in questo momento così difficile. Anche la redazione di Novella2000 si unisce nel salutare con affetto Wendy.