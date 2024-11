Ospite a La Vita in Diretta Sonia Bruganelli ha scoperto in diretta TV l’esclusione di Angelo Madonia da Ballando con le Stelle, tramite comunicato Rai. Le sue parole a caldo dopo l’accaduto.

Sonia Bruganelli scopre l’allontanamento di Madonia da Ballando

È successo tutto molto velocemente, tanto che nemmeno Sonia Bruganelli pare fosse a conoscenza della notizia nonostante la relazione con Angelo Madonia. Il maestro di Ballando con le Stelle, infatti, dopo l’ultima puntata è stato ufficialmente allontanato dalla trasmissione.

Durante l’ultima puntata Angelo Madonia avrebbe mal digerito una battuta fatta da Selvaggia Lucarelli, che coinvolgeva anche l’appena eliminata dal programma, Sonia Bruganelli. Per quanto volesse trattarsi di una frase scherzosa, l’insegnante di ballo non l’avrebbe presa granché bene, tanto che il clima si sarebbe surriscaldato, generando imbarazzo in studio e nel dietro le quinte.

Oggi a La Vita in Diretta, Alberto Matano ha chiesto un commento a caldo a Sonia Bruganelli non appresa la notizia live. Lei a riguardo si è pronunciata in questi termini:

“Ma guarda io l’ho sentita insieme a voi, stavo in ascensore. Non so cosa dire. Evidentemente ci sono state divergente ed entrambe le parti non si sono sentite di fare questa collaborazione. Io non posso dire altro perché non so e non ho ancora parlato con Angelo. Non so cosa è accaduto. Non ho la più pallida idea e non mi sento di parlarne, ne parlerò quando lo incontrerò”.

E ancora a proposito di questo Sonia Bruganelli ha aggiunto: “Riguarda me e Angelo relativamente. Non capisco perché si dovesse parlare di me, dato che la protagonista era Federica Pellegrini e non io. Si è preso del rosicone. Il suo ‘rovinare la giuria’, deriva dalla frase di Selvaggia che ha detto lei per prima”.

A queste parole di Sonia Bruganelli si è aggiunto poi anche il pensiero del direttore di Novella 2000, Roberto Alessi:

“Si tratta di un grande artista che abbiamo perso nel palinsesto di Rai 1. Mi pare strano infatti che però non vi siate sentiti. Federica Pellegrini non è abituata a questi colpi di scena e magari questo ha suscitato una rottura”.

Da studio ci sono state anche altre reazioni. Anna Falchi per esempio ha dichiarato che che comunque Selvaggia Lucarelli ha provocato Angelo Madonia con quella frase, anche se era una battuta, come precisato anche dal padrone di casa Alberto Matano. Dall’altra parte invece Elenoire Casalegno ha dichiarato che sarebbe stata una “frecciata bella e buona”.

Queste dunque le parole di Sonia Bruganelli. Ora si attende la reazione da parte del ballerino dopo questa decisione da parte del programma.