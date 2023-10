HOT NEWS | Spettacolo

Andrea Sanna | 15 Ottobre 2023

Alessandro Basciano Sophie Codegoni

Corona fa il nome della presunta amante di Basciano

Ieri a Verissimo Sophie Codegoni ha raccontato i motivi che hanno portato alla fine della storia con Alessandro Basciano. L‘influencer ha parlato di tradimenti e di aver scoperto tutto. Il deejay ha smentito mediante una lettera del suo avvocato e la richiesta di replica. Poi uno sfogo sui social network.

Nonostante ciò il gossip non si placa e Fabrizio Corona sul suo sito Dilinger News, ha svelato chi potrebbe essere l’amante di Alessandro Basciano. Sul portale si fa il nome di Erjona Sulejmani, modella albanese molto affermata ed ex del noto calciatore Blerim Dzemaili.

Tra l’altro Erjona e Basciano pare si siano frequentati prima che lui entrasse nella Casa del GF Vip 6, ma le cose non hanno funzionato. Questo il trafiletto riportato dal sito: “Sophie Codegoni si è aperta con Silvia Toffanin in una versione molto commossa e diversa rispetto a quella che siamo abituati a vedere sui social. Ha detto chiaramente di essere stata tradita e di sapere che la ragazza sia l’ex fidanzata di Basciano che noi presumiamo sia Erjona Sulejmani”.

Prontamente diversi fan di Sophie Codegoni sono andati a commentare sotto alle foto della Sulejmani. Così è arrivata la replica da parte di Erjona allo scoop in questione e che ha vedrebbe vicina ad Alessandro Basciano. La modella ha prontamente smentito:

“Mi dispiace per Corona che sia rimasto indietro di due anni con i tempi, ma nella vita non sono recidiva, soprattutto con gli sbagli! Prima di inventare ca**ate per favore informatevi e non mettete la gente dentro a questo circo. Grazie”.

La storia Instagram di Erjona Sulejmani in merito al gossip con Basciano

Questa quindi la dura presa di posizione di Erjona Sulejmani a seguito del gossip su Basciano lanciato in queste ore da Corona.