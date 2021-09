1 Frecciatina di Sonia Bruganelli?

In questi giorni si è a lungo parlato del rapporto tra le due opinioniste del Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Dagospia ha lanciato alcune indiscrezioni che raccontavano come ci sarebbero delle frizioni in corso tra loro.

Due caratteri decisi e forti può capitare possano avere visioni differenti e in un programma come il GF Vip con il loro ruolo si troveranno senza dubbio ad esprimere pareri discordanti sui vari concorrenti. Ma Dagospia nella rubrica A Lume di Candela, a cura di Giuseppe Candela sostiene che ci siano state delle incomprensioni ancor prima dell’avvio della trasmissione:

«Le punzecchiature sui social, già segnalate da Dagospia, non sono sfuggite a molti. Le due nuove opinioniste del Grande Fratello Vip Sonia Bruganelli e Adriana Volpe non andrebbero proprio d’amore e d’accordo. Ovviamente sono pronte a dichiararsi amore social per smentire i dissapori. Gira voce che qualche frizione sarebbe nata già alla prima cena, immortalata da Chi, a cui avevano partecipato le due signore, il conduttore e parte del gruppo di lavoro. Colpa di qualche battutina sgradita?»

Ha scritto alcune settimane fa Giuseppe Candela sul sito di Dagospia. Si tratta ovviamente di chiacchiericci e non vi è alcuna conferma ufficiale, ma c’è da dire che alcuni utenti anche in puntata hanno notato come siano distanti.

Adesso sui social a scrivere qualcosa a riguardo è stata proprio Sonia Bruganelli, che ha scritto quanto segue: “Effettivamente abbiamo due visioni di ciò che accade nel programma completamente diverse”. Frase che molti, scorrendo tra i commenti, hanno visto come una frecciatina nei confronti della collega Adriana Volpe. Che sia davvero così? O è una risposta ai vari gossip di queste settimane?

Noi di Novella2000.it ovviamente siamo a completa disposizione nel momento in cui Sonia Bruganelli e Adriana Volpe volessero intervenire con una rettifica o spiegare una volta per tutte come stanno le cose. Ieri a parlare di questo, tra l’altro, è stato anche Alfonso Signorini durante la puntata di Casa Chi…