Questa sera durante la puntata del Grande Fratello anche Sonia Bruganelli, che ospite tra il pubblico, ha fatto un saluto a Signorini e ai telespettatori di Canale 5.

Sonia Bruganelli al Grande Fratello

La puntata del Grande Fratello ha ufficialmente preso il via e la prima dinamica affrontata è stata quella di Shaila e Lorenzo, con tanto di scontro tra Eva e Beatrice. Al rientro dalla pubblicità però si è parlato anche di Sonia Bruganelli. Come mai?

LEGGI ANCHE: La madre di Shaila affronta Lorenzo e svela cosa pensa della loro rottura, che non farà piacere ai fan Shailenzo (VIDEO)

Nei giorni scorsi vi avevamo preannunciato la presenza in studio dell’ex opinionista del Grande Fratello in puntata. Sonia Bruganelli un po’ in imbarazzo è stata chiamata in causa da Alfonso Signorini, che ha fatto sapere di voler salutare un’amica. A quel punto le telecamere si sono spostate per l’appunto sulla produttrice televisiva.

Un po’ emozionata Sonia Bruganelli ha ammesso di essere molto emozionata e felice di trovarsi in studio per assistere alla puntata. Stavolta non nella poltrona di opinionista ma seduta tra il pubblico presente in studio: “Che bello, sono contenta di essere qui”.

A quel punto Alfonso Signorini, dicendosi grato della sua presenza, ha fatto sapere che è sempre la benvenuta e che è molto ben voluta. Poi non è mancata la battuta sul ballo: “Ti aspetto per un tango la prossima volta”. Sonia Bruganelli si è fatto una risata e ha ammesso che forse è meglio lasciare perdere.

LEGGI ANCHE: Olly scoppia in lacrime mentre i fan cantano a squarciagola una sua canzone all’ultima data del tour (VIDEO)

Un piccolo siparietto al Grande Fratello che ha chiaramente fatto chiacchierare e ha attirato l’attenzione del pubblico. Anche sui social il momento è stato motivo di pensieri da parte dei fan della trasmissione. E voi vi aspettavate questa sorpresa in puntata?