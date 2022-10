1 La reazione di Sonia Bruganelli

Questa sera, 31 ottobre 2022, tornerà il Grande Fratello Vip con una nuova puntata. In base alle anticipazioni si parlerà del rapporto tra Giaele De Donà e Antonino Spinalbese, il quale è stato commentato anche dal marito delle vippona. Si passa, poi, alla relazione tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Anche in questo caso l’ex fidanzato della gieffina ha rotto di recente il silenzio. Si passa, perciò, a una sorpresa per Charlie Gnocchi. Le opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli, infine, sentiranno la decisione sul televoto che vede al centro Pamela Prati, Nikita Pelizon e Antonella.

Per annunciare l’appuntamento, quindi, la pagina ufficiale del Grande Fratello Vip ha pubblicato un post su Twitter: “Brividi, misteri e maschere: la vera notte di Halloween è con i nostri Vipponi!. GFVIP vi aspetta oggi in prima serata su #Canale5 e live su @MedInfinityIT per una nuova puntata… da urlo!“. Niente di strano fino a qui, se non fosse per l’immagine che hanno deciso di utilizzare. Al centro vediamo Orietta con Giulia Salemi e Carmen Russo. E Sonia? A quanto pare chi gestisce la pagina ha sbagliato fotografia oppure si è scordato di aggiungerla.

Fatto sta che Sonia Bruganelli ha commentato molto divertita: “Comunque non sono ancora andata in vacanza eh?!?!“. (QUI la foto). Tra un po’ di tempo, come già accaduto l’anno scorso, infatti si prenderà qualche giorno di festa da trascorrere con la famiglia. l suo posto non sappiamo ancora chi vedremo provvisoriamente. Si vocifera proprio Giulia Salemi, tanto apprezzata nel suo ruolo in studio. Staremo a vedere.

La Bruganelli, non molto tempo fa, è stata al centro di una polemica con Sara Manfuso perché ha pubblicato un video al GF Vip che riguardava proprio l’ex gieffina. Andiamo a rivedere che cos’era accaduto. Continuate a leggere…