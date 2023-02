Sonia Bruganelli risponde alle offese di Edoardo: “Hai una rabbia repressa verso la donna”

NEWS

Debora Parigi | 6 Febbraio 2023

GF Vip 7

Il confronto tra Sonia Bruganelli ed Edoardo Donnamaria

Nei giorni scorsi dentro la Casa del GF Vip Edoardo Donnamaria aveva avuto qualcosa da ridire su Sonia Bruganelli. Tutto era partito dallo scontro che c’era stato nel corso della scorsa puntata. Poi nei giorni successivi lui, sull’opinionista, aveva usato parole un po’ forti. Infatti aveva detto: “Bollita dai, diciamo bollita. Arrivata. Stralunata. Controcorrente per forza? Diciamo così dai. Arrivata proprio, te lo dico io. Se va in nomination contro Attilio perde. Siete simili tu e Sonia. Non è un complimento in questo caso”.

Oggi, all’inizio della puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha fatto sapere quanto successo. E ha annunciato un faccia a faccia tra Edoardo e Sonia. Il vippone, infatti, è stato invitato ad andare in studio. Qui c’è stato appunto il confronto in cui Sonia ha detto di non essersela presa. Ma ha avuto da ridire sul “se una donna ha fatto qualcosa è perché ha sposato un determinato uomo”.

Ed è proprio da questo approccio che ha nel rapporto uomo-donna che all’opinionista è un po’ scaduto negli ultimi tempi. A tal proposito, Sonia Bruganelli ha parlato di un’idea che si è fatta su Edoardo Donnamaria. Infatti ha parlato di “rabbia repressa verso la donna di cui ti sei innamorato”.

Non c’è stato un acceso scontro, anzi i toni sono stati molto pacati ed è stato soprattutto un chiarimento. Edoardo, in realtà, ha spiegato la sua posizione e le sue parole, soprattuto la questione del “moglie di Bonolis”. E ha spiegato che non ha capito perché quello che un tempo diceva a lui, adesso lo dice ad Antonella.

Comunque alla fine Edoardo ha fatto le sue scuse a Sonia e lei le ha accettate. Potete rivedere tutto sul sito del Grande Fratello.