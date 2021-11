1 Interviene Sonia Bruganelli

Come sappiamo negli ultimi giorni c’è stato un forte scontro tra Sonia Bruganelli e Raffaella Fico, a causa di Soleil Sorge. Proprio la showgirl infatti ha deciso di agire legalmente contro l’ex corteggiatrice per via di una frase pronunciata da quest’ultima, che ha offeso l’ex gieffina. Raffaella ha infatti sottolineato di voler proteggere sua figlia, che da casa non dovrebbe leggere certe cose. Sonia tuttavia si è trovata in disaccordo con la Fico e tra le due c’è stato un botta e risposta che non è passato inosservato. Poche ore fa però come se non bastasse la Bruganelli ha tirato fuori un vecchio gossip su Raffaella, e le ha lanciato una frecciatina, affermando:

“Ma è lei che ha messo in palio la sua verginità? Ecco magari quelle sono cose che sarebbe opportuno che non leggesse la figlia. Per il resto son tutte stron**te”.

Ma a cosa si riferisce Sonia Bruganelli? Parliamo di un pettegolezzo legato al lontano 2008, quando Raffaella Fico era appena uscita dalla casa del Grande Fratello. La showgirl, all’epoca solo una ragazzina, nel corso di un’intervista per il settimanale Chi aveva annunciato che avrebbe messo in palio la sua verginità per un milione di euro. Naturalmente all’epoca la notizia fece scalpore, tuttavia a oggi Raffaella è una donna, una mamma e una professionista, e di certo è una persona del tutto diversa.

