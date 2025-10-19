A Verissimo, Sonia Bruganelli ha raccontato i veri motivi della fine del suo matrimonio con Paolo Bonolis e perché sono arrivati al divorzio. “Lui è rimasto fermo, io sono cambiata”, ha detto. L’ex opinionista del GF ha anche parlato di un aborto vissuto a 24 anni e della malattia della figlia Silvia.

La verità di Sonia Bruganelli sul divorzio

Ospite a Verissimo nella puntata di domenica 19 ottobre, Sonia Bruganelli ha aperto il cuore, parlando per la prima volta in modo così diretto e profondo del divorzio da Paolo Bonolis. L’occasione è l’uscita del suo libro “Solo quello che rimane”, nel quale ripercorre i momenti cruciali della sua vita personale e familiare.

“Sono stata sincera tardi con Paolo, forse avrei dovuto esserlo prima”, ha ammesso Sonia Bruganelli. “Ma c’erano i ragazzi piccoli e pensavo che le cose sarebbero andate meglio”.

Con il passare del tempo, però, qualcosa è cambiato. La Bruganelli ha raccontato di aver vissuto una trasformazione personale, iniziata con la terapia:

“Ero stanca della corazza che mi ero messa da sola. A un certo punto non ce la facevo più. Ho sacrificato il mio matrimonio. Paolo non sempre capiva cosa mi mancasse. Lui è rimasto fermo nel suo stato emotivo, io sono cambiata”.

Un divario che ha segnato la fine della relazione, ma non dell’affetto e del rispetto reciproco: “Oggi ci troviamo ogni giorno come padre e madre. Non rinnego niente”.

Durante l’intervista, Sonia Bruganelli ha anche parlato di un momento molto delicato della sua giovinezza, quando a 24 anni rimase incinta, ma decise insieme a Paolo Bonolis di non portare avanti la gravidanza:

“Lui non era pronto, quindi scegliemmo la strada dell’aborto. Io non volevo un figlio da sola, ma un figlio da un progetto condiviso. Non era il nostro caso. È stato un lutto che mi sono portata dentro a lungo”.

Quel dolore ha lasciato il segno, tanto che, confessa, aveva iniziato a vedere “carrozzine ovunque”.

Poi è arrivata Silvia, la loro prima figlia, nata con una cardiopatia congenita e sottoposta subito a un delicato intervento: “L’operazione le ha causato un’ipossia cerebrale. Tutto quello che abbiamo vissuto ci tiene uniti ancora oggi, ma col tempo la coppia ne ha risentito”.

Una testimonianza intensa, dolorosa ma onesta. Sonia Bruganelli ha deciso di raccontarsi con sincerità a Verissimo e nel suo libro.