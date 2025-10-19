Ad Amici 25 Frasa è finito in sfida e ora rischia l’eliminazione. A riguardo Rudy Zerbi ha preso una decisione durissima

Frasa oggi è finito nuovamente ultimo in classifica ad Amici 25 e, per tale ragione, dovrà affrontare una nuova sfida. A riguardo, sebbene la sua insegnante sia Anna Pettinelli, è intervenuto Rudy Zerbi che ha preso una decisione durissima. Ecco cosa è successo…

Frasa in sfida ad Amici 25, la decisione di Zerbi

Settimana decisamente difficile per Frasa, uno degli allievi della scuola di Amici 25, che si trova nuovamente a rischio eliminazione. Nell’ultima registrazione del talent show condotto da Maria De Filippi, il giovane cantante è infatti finito all’ultimo posto nella classifica stilata da Irama, giudice speciale della puntata.

La classifica ha determinato automaticamente una sfida per Frasa, prevista nella prossima settimana. Ma a rendere la sua situazione ancora più delicata è stata la decisione di Rudy Zerbi. Sebbene il cantante sia allievo di Anna Pettinelli, è arrivata una proposta. Il prof, da sempre molto critico nei confronti di Frasa, ha chiesto e ottenuto di poter scegliere personalmente lo sfidante che il ragazzo dovrà affrontare.

Una mossa che ha allarmato i fan, perché, in caso di sconfitta, il nuovo allievo entrerebbe direttamente nella squadra di Zerbi, escludendo di fatto la sua attuale insegnante, Anna Pettinelli. Questo significa non solo un possibile addio per Frasa, ma una mossa da parte di Rudy.

Il prof Zerbi ha chiesto alla produzione la possibilità di scegliere lo sfidante per Frasa #Amici25 pic.twitter.com/hPB3QhlmJO — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 19, 2025

Frasa, sin dal suo ingresso nella scuola, ha dovuto affrontare ostacoli non indifferenti, tra cui proprio l’ostilità di Zerbi, che più volte ha espresso dubbi sulla sua permanenza nella scuola. In uno degli ultimi daytime, il professore ha affermato: “Frasa e Opi non sono all’altezza degli altri allievi. Non hanno quel qualcosa in più che serve per stare qui”.

Ora, con l’ennesima sfida alle porte e una decisione strategica nelle mani di Rudy Zerbi, il futuro di Frasa ad Amici 25 è quanto mai incerto. I fan sperano che riesca a superare anche questo ostacolo, ma la possibilità è alta!