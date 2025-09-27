Mediante i suoi social Daniel Nilsson ha spiegato sui social perché non è più il Bonus di Avanti un Altro: “Notizie false, l’ha deciso Sonia Bruganelli”.

Daniel Nilsson sull’addio ad Avanti Un Altro

Dopo l’improvvisa uscita di scena da Avanti un Altro, Daniel Nilsson, storico “Bonus” del programma di Paolo Bonolis, ha deciso di chiarire personalmente le voci circolate sui motivi del suo addio. E lo ha fatto attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Il modello ha risposto con decisione a chi parlava di presunti problemi legati alla sua presenza nel programma.

Il modello svedese, amatissimo dal pubblico, ha scritto senza giri di parole:

“Sono uscite molte false notizie sulla mia persona in questi giorni, circa la non riconferma al programma avanti un altro su canale 5 dopo moltissimi anni. Il vero motivo è che Sonia ha deciso di mettere un nuovo Bonus al mio posto perché ha creato un’agenzia di personaggi TV ed io non ne faccio parte”.

Il post di Daniel Nilsson va avanti: “La mia presenza non recava alcun problema al programma e lo dimostra il fatto che le puntate che stanno andando in onda in questo momento mi vedono presente perché registrate e nessuno ha avuto nulla da dire sulla mia presenza.”

Nilsson ha quindi smentito qualunque voce secondo cui il suo addio fosse legato a motivi extra-televisivi o scelte artistiche interne al programma. La decisione, secondo lui, sarebbe legata esclusivamente a dinamiche esterne e commerciali.

Con un tono pacato ma visibilmente dispiaciuto, Daniel Nilsson ha aggiunto:

“Mi spiace che si voglia far passare la mia sostituzione con altro danneggiando la mia immagine. Saluto il pubblico che mi ha seguito per molti anni manifestando sempre l’affetto che tuttora riscontro incontrando persone quotidianamente. Saluti.

Daniel”

Nel frattempo, al posto di Daniel Nilsson ci sarà un volto noto della televisione: Luca Vetrone. Si tratta dell’ex tentatore di Temptation Island, esploso poi durante la partecipazione a L’Isola dei Famosi. Vetrone tra l’altro ha anche partecipato a Uomini e Donne, quindi è già conosciuto al pubblico Mediaset.

L’addio di Daniel Nilsson segna la fine di un’era per i fan storici di Avanti un Altro, che lo avevano accolto fin dal debutto e che negli anni lo hanno sempre sostenuto con affetto. Le sue parole fanno chiarezza sulla sua mancata presenza.