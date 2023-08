NEWS

Vincenzo Chianese | 29 Agosto 2023

Le parole di Killian Nielsen e Laura Mara Barbieri a Novella2000

In queste ore si sta molto parlando di Killian Nielsen. È giunta infatti voce, come svela Dagospia, che il figlio di Brigitte Nielsen sia stato contattato per partecipare insieme a sua madre al Grande Fratello. Il noto portale tuttavia ha fatto sapere che l’attrice danese, da anni nel cuore del pubblico, avrebbe rifiutato la proposta, essendo presa da mille impegni. Adesso però a rompere il silenzio è proprio Killian. Raggiunto da Novella2000, Nielsen ha fatto chiarezza sulla situazione, rivelando per la prima volta cosa starebbe accadendo.

Al fianco di Killian anche la fidanzata Laura Mara Barbieri, Dottore commercialista con studio in Milano e conduttrice, alla quale è legato da diversi anni. La coppia, affiatata e innamoratissima, ha un sogno: quello di partecipare insieme al Grande Fratello! Killian infatti, al fianco della sua Laura, è pronto a imbarcarsi in questa nuova avventura. Proprio la Barbieri, che ha un passato da modella e da attrice (l’abbiamo vista in numerosi spot pubblicitari di successo e nelle serie Il Processo e Diavoli, ndr), ha così affermato:

Brigitte ha tutte le sue cose da fare, ha la bambina piccola. Ha già detto ovviamente che verrà a trovarci. L’idea è di farlo noi due questo GF, stiamo tendando di farlo insieme. Anche io ho una storia molto importante.

Laura Mara Barbieri, fidanzata di Killian Nielsen

A prendere parola è poi lo stesso Killian Nielsen, che per la prima volta fa una rivelazione inedita. Come di certo qualcuno saprà, in passato il figlio di Brigitte ha avuto problemi di alcolismo. Da 3 anni però, grazie all’aiuto di Laura, Killian ha smesso di bere e ha dato il via a un nuovo capitolo della sua vita:

Sto cercando di fare il GF da diverso tempo. Ho avuto, come si sa, dei problemi con l’alcol. Ho smesso di bere da ormai tre anni. Ho fatto un percorso, nessuno lo sa. Sono guarito grazie a Laura, mi ha salvato la vita e da lì è nato l’amore.

Killian Nielsen, che nel mentre ha anche subito un importante cambiamento fisico e a oggi è in splendida forma, adesso vorrebbe provare a diventare uno dei concorrenti del Grande Fratello. Lo scopo della sua partecipazione al reality è quello di lanciare un messaggio di speranza alle migliaia di persone che si trovano ad affrontare il suo stesso vissuto. In merito così Killian dichiara:

Quando una persona tocca il fondo, solo con la forza di volontà si può uscire da qualsiasi problema. Soprattutto è importante circondarsi di persone giuste, nel mio caso Laura. Mi piacerebbe dare un insegnamento e cercare in qualche modo di dare un senso al programma. Ho avuto una vita complicata, c’è tanto da raccontare, però questo è il messaggio che vorrei dare al pubblico italiano.

La stessa Laura Mara Barbieri, che ha salvato la vita di Killian Nielsen, aggiunge:

È una rinascita vera e propria. Lui ha fatto un cambiamento totale. Abbiamo fatto un percorso insieme durissimo, che ovviamente deve andare avanti.

Non resta dunque che fare un enorme in bocca al lupo a Killian Nielsen e alla sua fidanzata Laura Mara Barbieri, che potrebbero essere tra i concorrenti del prossimo Grande Fratello.