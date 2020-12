1 Durante lo scontro tra Giulia Salemi e Dayane Mello, Sonia Lorenzini difende la brasiliana e litiga con l’influencer (VIDEO)

Serata particolarmente frizzante nella Casa e stavolta c’è lo zampino del GF! Non solo lo scontro tra Giulia Salemi e Dayane Mello (poi chiarito in parte con un abbraccio), ma anche quello tra l’influencer italo-persiana e Sonia Lorenzini, che ha preso invece le parti della modella. Ma facciamo un passo indietro e capiamo meglio quanto accaduto.

Gli autori hanno chiesto agli ultimi arrivati di dare un giudizio sui vipponi presenti da settembre. Tra le domande ‘chi è il più antipatico?’. Giulia Salemi non sapeva chi scrivere e spinta dagli autori ha trovato un nome e optato così per Dayane Mello, la quale non l’ha presa benissimo. La Salemi si è giustificata così, ma non ha convinto la Mello.

Se inizialmente la modella è parsa ironica sulla questione, a seguire ha confessato di esserci rimasta male. Giulia, sua amica da diverso tempo, ha cercato di spiegarsi, ma almeno all’inizio con scarso successo. Ad intervenire tra le due è stata poi Sonia Lorenzini, che ha difeso Dayane. Se gli altri vipponi hanno fatto finta di nulla, Tommaso Zorzi ha cercato di capire cosa stesse succedendo tra loro. Da qui però è scaturita la litigata con Giulia Salemi:

“Se sono arrabbiata con Giulia? Molto, moltissimo! Non ha colto una battuta. Mi ha detto di non mettermi in mezzo. Cioè…vado a casa?!” – ha detto Sonia infastidita. Dalla sua Giulia ha ribattuto che forse non era il caso di intervenire, perché la questione non riguardava lei. Sonia Lorenzini però non è parsa dello stesso avviso:

“Stiamo facendo un gioco, lei stava ridendo e io ho detto che nel gioco alla fine viene fuori un po’ di verità in battuta. Le tue battute lo sono, le mie no? Dai su! È stato detto con il sorriso, dai calmati! Non ti ho detto niente, mi hai detto di non mettermi in mezzo. Giulia dai” – ha chiosato Sonia Lorenzini. (QUI PER IL VIDEO COMPLETO)

La lite tra Sonia Lorenzini e Giulia Salemi#GFVIP pic.twitter.com/lEo4GftT1L — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 13, 2020

Non solo con Tommaso Zorzi quindi. Anche con Giulia Salemi non sembra essere scattato il feeling, tanto da arrivare a litigare per difendere Dayane Mello. Sonia Lorenzini in questi primi giorni di permanenza nella Casa del GF Vip ha fatto un po’ di fatica ad ambientarsi.