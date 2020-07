Sonny Di Meo e Giuseppe Nastasi: scontro tra i due ex corteggiatori

1 Uomini e Donne: scontro sui social tra Sonny Di Meo e Giuseppe Nastasi. Ecco cosa è accaduto tra gli ex corteggiatori del dating show

Nonostante Uomini e Donne faccia il suo ritorno a metà settembre nel piccolo schermo, corteggiatori e tronisti di questa edizione sono spesso al centro dell’attenzione mediatica e protagonisti sui social. Ultimo scontro che registriamo è quello tra Sonny Di Meo, la scelta di Sara Amira Shaimi, e la non scelta Giuseppe Nastasi.

C’è da precisare però che proprio Giuseppe, a differenza di Sonny e dell’altro corteggiatore Matteo Guidetti, non è stato chiamato in studio da Sara, come in realtà ci si aspettava. Lui stesso nel corso di un’intervista su Isa & Chia si è detto molto dispiaciuto e non ha negato di esserci rimasto male per questo. Nonostante ciò, però Giuseppe Nastasi continua la sua vita, così come Sara accanto al suo nuovo fidanzato Sonny Di Meo. Questi ultimi sembrano essere davvero molto innamorati e complici, come vediamo anche dai post e storie pubblicate su Instagram.

Nel corso del dating show però abbiamo notato come tra Sonny Di Meo e Giuseppe Nastasi non ci fosse questa grande simpatia, che spesso li ha portati a scontrarsi. A distanza di tempo e a ‘riflettori spenti’ se così si può dire, i due sono stati protagonisti di un piccolo scontro sui social. Un battibecco che ancora una volta ha attirato l’attenzione dei fan del programma.

Sonny Di Meo, come riportato su Il Vicolo delle News, ha condiviso sul suo profilo una foto, dove tra i commenti (poi cancellati) è comparso anche il nome di Giuseppe Nastasi. Ma cosa sarà successo? Tutto è partito dal commento di un utente che ha scritto:

“Il nostro bad boy dal cuore tenero….. che si emoziona ad un sorriso di lei, che si preoccupa per lei, che pensa sempre a lei…. cosa volere di più nella vita???? Sei il top…. avanti a testa alta, sempre…..”.

A quel punto un altro utente ha chiamato in causa proprio Giuseppe, facendo notare come la maglietta con scritto ‘Bad Boy’ l’abbia indossata proprio Nastasi a Uomini e Donne. L’aver tirato in ballo il suo ex rivale, ha portato Sonny Di Meo a dovere intervenire per placare subito la polemica sottolineando anche come né in TV né sui social si sia aperto al 100% e che chi lo giudica, evidentemente non lo conosce per nulla.

Ma non è tutto. Perché le successive spiegazioni date da Sonny Di Meo hanno fomentato lo scontro con Giuseppe Nastasi…