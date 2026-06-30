Anna Suarato ha fatto chiarezza pubblicamente sulla sua identità di genere. La content creator è stata spesso bersaglio di commenti e domande da parte dei follower.

Anna Suarato fa chiarezza: “Sono una donna cisgender”

Anna Suarato, tra le creator più seguite su TikTok nel Napoletano, è tornata a parlare di uno degli argomenti che più spesso alimentano discussioni sui social: la sua identità di genere. Negli ultimi anni la content creator è stata bersaglio di continui commenti e domande da parte degli utenti, incuriositi dal suo aspetto fisico, dalla voce profonda e dalla corporatura atletica. Una curiosità che, con il tempo, ha dato spazio a ipotesi e speculazioni spesso fuori luogo. A contribuire ai dubbi di alcuni follower c’è anche il fatto che Anna racconta frequentemente della sua vita privata, spiegando di essere sposata e di avere due figli, senza però mostrare mai la famiglia nei suoi contenuti. Ospite del podcast “Lo Sperone“, condotto da Gioacchino Gargano, la tiktoker ha deciso di affrontare apertamente l’argomento, rispondendo alle domande che più frequentemente le vengono rivolte online.

Durante l’intervista, Anna Suarato ha spiegato come molti degli insulti ricevuti sui social siano legati proprio al suo aspetto fisico. “Chi dice queste cose lo fa per invidia“, ha raccontato, riferendosi ai numerosi utenti che continuano a darle dell’uomo. La creator ha spiegato che il celebre “vocione” che utilizza nei suoi video è nato proprio come risposta ironica agli attacchi ricevuti. “Quando mi chiamano Ugo faccio quella voce. Poi ognuno pensa quello che vuole. Ovviamente non sono un uomo, sono una donna“, ha dichiarato con serenità. Anna ha anche raccontato l’origine di una delle sue espressioni più riconoscibili, quel particolare suffisso “-mela” o “-melo” che aggiunge spesso alle parole. “Mi piace, lo trovo simpatico e dà più forza“, ha spiegato. Secondo la tiktoker, il suo fisico allenato contribuisce ad alimentare molti pregiudizi. “Mi alleno tre volte a settimana e mi piace essere così. Evidentemente qualcuno pensa che questo significhi altro, ma non è così“, ha aggiunto.

Anna Suarato: la vita privata lontana dai social

Nel corso della chiacchierata Anna Suarato ha parlato anche della propria famiglia, spiegando di avere 46 anni, di essere sposata da vent’anni e di essere madre di due ragazzi di 20 e 17 anni. Ha inoltre raccontato che il marito si trova attualmente in carcere e che nessuno dei suoi familiari condivide il suo percorso sui social. Per questo motivo preferisce non coinvolgerli nei contenuti pubblicati online.

“Gli unici membri della mia famiglia che vedete nei video sono il mio cane e il mio gatto“, ha spiegato sorridendo. Le sue parole hanno contribuito a fare chiarezza su una questione che da tempo alimentava curiosità tra gli utenti, ribadendo un concetto semplice: dietro i video ironici e i tormentoni social c’è una persona che chiede soltanto di non essere giudicata per il proprio aspetto, ma per ciò che sceglie di raccontare e condividere con il proprio pubblico.