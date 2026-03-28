TikTok è una delle piattaforme social più popolari al mondo, ma a volte è necessario limitare le interazioni con determinati utenti per proteggere la propria privacy e il proprio feed. Sapere come bloccare una persona permette di gestire messaggi, commenti e contenuti indesiderati, garantendo un’esperienza più sicura e controllata. Ecco tutti i dettagli su come procedere.

TikTok sotto la lente: più utenti e meccanismi di controllo rafforzati

TikTok sta espandendo rapidamente la propria presenza in Europa. Secondo il report richiesto dal Digital Services Act dell’UE, tra luglio e dicembre 2025 gli utenti mensili nell’Unione Europea hanno raggiunto i 178 milioni, in crescita di 8 milioni rispetto al semestre precedente e con un aumento del 31% rispetto a ottobre 2023. A livello globale, TikTok dichiara oltre 200 milioni di utenti negli Stati Uniti, 30 milioni nel Regno Unito e più di 8,5 milioni in Australia. La versione cinese Douyin contava oltre 700 milioni di utenti nel 2024, confermando l’importanza strategica del mercato asiatico.

Il report fornisce anche dettagli sui sistemi di moderazione: tra luglio e dicembre 2025, la piattaforma ha rimosso circa 112 milioni di contenuti per violazioni delle policy, tra cui promozione di prodotti regolamentati, contenuti sensibili o attività di like e interazioni non autentiche. La maggior parte dei contenuti problematici (93,8%) è stata intercettata automaticamente dai sistemi algoritmici, con una precisione del 97,6% confermata da verifiche successive. TikTok ha inoltre intensificato i controlli su profili falsi e pratiche di engagement artificiale, intervenendo su fake like e interazioni sospette.

Questi dati mostrano come TikTok stia bilanciando la crescita della propria audience con un rafforzamento dei meccanismi di controllo, creando un ecosistema più sicuro e trasparente per gli utenti. L’espansione in Europa avviene quindi su due fronti: aumento del numero di utenti e rafforzamento dei sistemi di enforcement, un equilibrio che sarà cruciale per il futuro della piattaforma sotto la normativa europea.

TikTok, come bloccare una persona in pochi secondi

Bloccare un utente su TikTok permette di interrompere qualsiasi interazione diretta con quella persona. Una volta bloccati, né tu né l’utente potrete vedere i post dell’altro, cercare il profilo o inviare messaggi diretti. Resta comunque possibile incrociare l’utente in contesti indiretti, come le LIVE multiospite, i Duetti pubblicati da altri utenti o nelle chat di gruppo condivise. Chi viene bloccato non riceve alcuna notifica e tutte le connessioni pregresse, come amicizie o commenti, vengono rimosse automaticamente, garantendo discrezione e protezione della privacy. Questa funzione è utile non solo per evitare comportamenti molesti, ma anche per avere maggiore controllo sul proprio feed e sulla visibilità dei contenuti. Bloccare qualcuno non elimina completamente la possibilità di apparire insieme in ambienti condivisi, ma annulla ogni contatto diretto tra i due account.

Guida passo passo per bloccare un utente

Per bloccare un singolo account:

Apri l’app TikTok e accedi al profilo della persona da bloccare. Tocca il pulsante Condividi in alto a destra. Seleziona Blocca e conferma l’operazione.

Per bloccare più utenti dai commenti:

Vai su uno dei tuoi post e apri la sezione commenti. Tieni premuto un commento e seleziona Gestisci più commenti oppure utilizza il pulsante Filtri in alto. Seleziona i commenti degli account da bloccare, premi Altro e poi Blocca account, confermando la scelta.

Nelle impostazioni del tuo profilo puoi controllare in qualsiasi momento la lista degli account bloccati. I genitori o tutori che utilizzano Collegamento familiare possono monitorare gli account bloccati dagli adolescenti, proteggendo così la loro esperienza online.

Come sbloccare un utente in pochi secondi su TikTok

Per ripristinare un account precedentemente bloccato:

Vai al profilo dell’utente nell’app. Tocca il pulsante Condividi in alto. Seleziona Sblocca e conferma.

TikTok offre anche alternative al blocco per gestire le interazioni: puoi limitare la visualizzazione dei contenuti alla scheda Amici o Seguiti, modificare le impostazioni dei messaggi diretti, disattivare le notifiche per ridurre le distrazioni e attivare la Modalità limitata per filtrare contenuti che potrebbero risultare inappropriati o indesiderati. Queste funzionalità consentono di personalizzare l’esperienza sulla piattaforma senza eliminare completamente contatti o feed.

Conoscere strumenti come il blocco e lo sblocco degli utenti, le impostazioni dei messaggi diretti e le modalità di filtro dei contenuti consente di personalizzare l’esperienza online, ridurre stress e navigare sulla piattaforma in sicurezza, senza rinunciare alla socialità e alla condivisione di contenuti.