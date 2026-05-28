La dieta di Gesù sta spopolando su TikTok. Un nuovo trend lanciato sui social da Kayla Bundy, influencer di 27 anni, cristiana. Una dieta che vuole unire salute e spiritualità.

Dieta di Gesù: il trend TikTok che unisce cibo, fede e benessere

La dieta di Gesù sta conquistando tutti su TikTok. A inventarla e lanciarla sui social è stata Kayla Bundy, influencer di 27 anni, cristiana, con 500.000 follower. La sua dieta, ispirata alla Bibbia, sta conquistando moltissimi follower. Ne hanno parlato sul New York Times, in un articolo in cui Bundy ha spiegato di come la sua dieta sia in grado di unire la salute, il benessere e la spiritualità. Da esponente di una comunità online che cerca di legare i valori religiosi alle esigenze alimentari, la giovane ha spiegato di essere una donna che consuma gli alimenti che vengono citati nella Bibbia.

Alcuni esempi sono piatti composti da hummus, germogli, salsa di yogurt, latte crudo, prodotti caseari non pastorizzati e pane fatto con lievito madre. Ovviamente mangiano anche carne e pesce. Kayla sceglie una tazza di brodo di ossa per colazione e delle sardine come spuntini. L’influencer ha dichiarato che la sua dieta non è solo segno di quanto Dio tenga a ciò che mangiamo, ma che è stata utile per rendere più bella la sua pelle, i suoi capelli più forti e per curare la depressione. La donna consiglia a tutti la dieta biblica e ha messo in vendita una guida digitale e sessioni di coaching online.

Dieta di Gesù, trend su TikTok: consigli sugli alimenti biblici

Kayla Bundy ha studiato la Bibbia, focalizzando la sua attenzione sugli alimenti citati. “Pensaci…quando qualcuno lotta con l’alcol, la chiesa si presenta, quando qualcuno combatte il porno, la chiesa si presenta. Offriamo supporto, responsabilità, preghiera, risorse e celebriamo ogni passo della libertà. Ma il cibo? Restiamo in silenzio, ci vergogniamo, deviamo o ci mettiamo sulla difensiva” ha dichiarato l’influencer, che non è l’unica che pensa che il cibo abbia un profondo legame con Dio e con la fede. Esiste un gruppo di sostenitori del cibo salutare biblico.

Il New York Times ha parlato dei membri di questo gruppo, tra cui una mamma e casalinga della Florida, che pubblica sui social consigli alimentari biblici, anche se ha un approccio meno radicale. Sono tante le persone che seguono questo nuovo trend, un’alimentazione molto particolare, che li farebbe connettere in modo più profondo e intenso con la propria fede. Alla base di questa dieta c’è anche tanta semplicità, un dettaglio che l’ha resa molto popolare fin da subito. I sostenitori di questo stile di vita sono tanti, tra cui anche celebrità, e l’obiettivo principale è quello di unire alimentazione biblica, esercizio fisico e fede. Questo porterebbe a ottenere un benessere completo, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista mentale e spirituale.