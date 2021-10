L’aereo per Sophie Codegoni

Di certo in questi giorni a finire spesso al centro dell’attenzione mediatica è stata Sophie Codegoni. Come sappiamo infatti l’ex tronista di Uomini e Donne nella casa del Grande Fratello Vip 6 ha stretto un particolare legame con Gianmaria Antinolfi. L’imprenditore nel mentre dopo aver dichiarato i suoi sentimenti, ha lasciato la fidanzata Greta in diretta, ammettendo di essere interessato all’influencer. Sophie nel mentre è apparsa inizialmente titubante e dopo qualche ora ha fatto intendere di non essere a sua volta interessata. Questa notte tuttavia tra i due è scoppiata la passione sotto le coperte, e di certo in molti si chiedono cosa accadrà nei prossimi giorni.

Pochi minuti fa tuttavia è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato. Sulla casa del Grande Fratello Vip 6 è arrivato un aereo proprio per Sophie Codegoni, che ha spiazzato il web. Il messaggio infatti recitava: “Sofy a te che sei la mia topina”. A quel punto gli altri Vipponi hanno ipotizzato che l’aereo giungesse da parte della madre della Codegoni. Come lei stessa aveva svelato infatti, nella loro famiglia Sophie e i suoi genitori si chiamano con l’appellativo di “topi”. Tuttavia l’ex tronista ha ammesso che secondo lei non è stata sua mamma a inviarle l’aereo (QUI per il video)! La Codegoni infatti ha affermato:

“Ma chi è? Noi siamo la famiglia dei topi, ci chiamiamo “topino, topina”. Però se fosse mia mamma non avrebbe mai scritto questo. Questo non è un messaggio da parte della mia famiglia. Mi avrebbero scritto “Ti amo, mi manchi, sei la mia vita”. In ogni caso grazie”.

Che dunque Sophie Codegoni abbia un ammiratore segreto al di fuori della casa del Grande Fratello Vip 6? Di certo il tempismo non è stato dei migliori dopo quanto accaduto nelle scorse ore con Gianmaria Antinolfi, ma senza dubbio nei prossimi giorni sapremo cosa accadrà tra i due.

