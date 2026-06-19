Sophie Codegoni ha mostrato la sua casa ai follower con un home tour condiviso su TikTok. Un’abitazione bellissima, ricca di dettagli scelti con grande cura.

Sophie Codegoni mostra la sua casa sui social: i dettagli

La moda dell’home tour continua a spopolare sui social e questa volta a catturare l’attenzione è stata Sophie Codegoni. L’influencer, che vive a Milano insieme alla figlia Celine Blue, ha aperto le porte della sua casa attraverso una serie di video pubblicati su Instagram e TikTok, mostrando ambienti curati nei dettagli e pensati per raccontare la sua quotidianità. Un contenuto che ha immediatamente attirato migliaia di interazioni tra curiosità e apprezzamenti. Con questo home tour, Sophie Codegoni ha offerto ai fan uno sguardo più intimo sulla sua vita, tra lavoro, maternità e quotidianità milanese. Un equilibrio tra estetica e realtà che continua a rendere i suoi contenuti tra i più seguiti del momento sui social network.

Sophie ha raccontato come la sua abitazione sia il risultato di mesi di scelte, modifiche e attese. “Finalmente la nostra casetta è pronta”, ha scritto sui social, sottolineando la soddisfazione di vedere ogni ambiente prendere forma. L’ingresso è caratterizzato da arredi minimal e personali: un mobile in legno con candele, libri e fiori, uno specchio rotondo e fotografie in bianco e nero che la ritraggono con la figlia. Un dettaglio che anticipa subito il tono intimo dell’intera abitazione.

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La casa di Sophie Codegoni: eleganza e quotidianità

Il soggiorno è stato definito dalla stessa Codegoni la sua “zona relax”. L’ambiente è dominato da colori chiari, tende su misura, divani beige e piante decorative che contribuiscono a creare un’atmosfera calda e luminosa. Un grande mobile illuminato ospita oggetti e ricordi raccolti durante i viaggi, elemento che racconta il lato più personale della casa.

La cucina, invece, è più essenziale ma moderna, con un’isola centrale e lampade sospese. Con ironia, Sophie ha ammesso di non trascorrere molto tempo ai fornelli, dicendo di sapersela cavare solo con pasta e biscotti.

La zona notte comprende una camera da letto con bagno privato, una cabina armadio e uno spazio dedicato alle scarpe, mentre la lavanderia completa la parte più funzionale della casa. Particolarmente apprezzata dai follower è la cameretta della piccola Celine Blue, che ha da poco compiuto tre anni: luminosa, colorata e piena di giochi, rappresenta il cuore più vivace dell’abitazione. La scelta di condividere la propria casa sui social network è stata molto apprezzata dai follower di Sophie Codegoni, che hanno avuto la possibilità di entrare nel suo rifugio e scoprire tutti i dettagli che l’influencer ha scelto con amore.