1 La confessione di Sophie Codegoni

Ennesima lite tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano nella casa del Grande Fratello Vip 6. Da ormai diverse settimane come sappiamo l’ex tronista e l’ex tentatore discutono per motivi spesso futili, finendo però sempre col fare pace. Ciò nonostante qualche ora fa sembrerebbe che le tensioni siano salite nuovamente alle stelle, e non non sono mancati i colpi di scena. Dopo la lite infatti Alessandro ha deciso di sfogarsi con Soleil Sorge, ma a un tratto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Proprio Sophie Codegoni si è infatti avvicinata ai due e ha lanciato una bomba, affermando come Alessandro Basciano abbia confessato di essere attratto da Delia Duran! Non è la prima volta che la coppia litiga a causa della modella, ma adesso l’ex tronista ha fatto una rivelazione inedita che sta facendo discutere il web. Queste le parole di Sophie, riportate da Biccy:

“Guarda è meglio che sto zitta e ti tutelo, perché se dico cosa mi hai detto in camera è finita. Ok stai continuando, allora parlo. Tu mi hai detto che l’unica cosa che so fare nella vita è sedurre gli uomini, che schifo! Io sono una ragazza seria e non come dici te. Sole, lui mi ha anche detto ‘da domani corteggio Delia e vedrai come ti farò stare‘. Lui è venuto nel letto e mi ha detto che non vede l’ora di tromb***ela. Questo ragazzi è il vero Alessandro! Capisci Sole quello che mi ha detto? Ti giuro su mia madre che Ale ha detto che vuole andare con Delia. Poi continua da giorni a dire che è bellissima. Mi spiace ma ha superato il limite e non posso perdonarlo. Io non lo voglio più, basta è chiusa”.

Dopo le accuse di Sophie Codegoni a replicare è stato lo stesso Alessandro Basciano, che ha dato la sua versione dei fatti. Andiamo a leggere le sue parole.