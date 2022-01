1 Le accuse di Sophie Codegoni

Nelle ultime settimane come ben sappiamo ci sono state diverse tensioni tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, e spesso i due protagonisti del Grande Fratello Vip 6 hanno finito col litigare pesantemente. Nonostante sembrasse che da qualche giorno tutto stesse procedendo a meraviglia per la coppia, alcune ore fa è accaduto qualcosa che ha fatto storcere il naso all’ex tronista di Uomini e Donne e che ha dato il via all’ennesimo scontro. Come abbiamo visto Delia Duran ha deciso di lasciare Alex Belli, e così ieri sera ha deciso di divertirsi e scatenarsi insieme ai suoi compagni. Tuttavia durante la festa, Sophie ha accusato Alessandro di aver lanciato alla modella uno sguardo di troppo, e così infastidita poco dopo ha voluto un confronto con l’ex tentatore. Queste le sue dichiarazioni:

“Ma forse tu non controlli quello che fai. Sei lì che ti lecchi le labbra, ti mordi le labbra e fissi Delia che balla. Io non sono una che fa queste scene, ma se mi giro e vedo che fissi il c*lo a Delia, dai”.

A quel punto è arrivata la furiosa reazione di Alessandro Basciano, che ha replicato a Sophie Codegoni. Ecco le parole dell’ex tentatore di Temptation Island, che ha negato le accuse:

“Delia? Ma devo morire in questo momento! Io mi stavo facendo i ca**i miei, non me ne fregava un ca**o. L’unica cosa che ho fatto è stata di permettermi di girarmi verso Sole e dirle “Ma che ca**o sta facendo questa”. Guarda se tu pensi una cosa del genere di me io da questo momento non voglio avere a che fare più niente con te. Non devi avere nemmeno il minimo pensiero”.

SOPHIE CHE ACCUSA BASCIANO DI LECCARSI E MORDERSI LE LABBRA MENTRE GUARDA DELIA SIGNORI STASERA CINEMA GRATIS

🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿#gfvip pic.twitter.com/krJASpDT4z — Crudelia MiriNat De Vip 🌈 (@crudeliadevip) January 30, 2022

Nonostante la lite però poco dopo Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno avuto modo di chiarirsi e sono così tornati a riappacificarsi. Nel mentre a colpire il web è stata anche l’inaspettata reazione di Soleil Sorge alla notizia che Delia ha lasciato Alex Belli. Rivediamo cosa è accaduto.