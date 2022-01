Il fastidio di Sophie Codegoni

Poco tempo fa sembrava esserci stato un piccolo allontanamento tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Lei, infatti, si era lamentata del fatto che si sentisse giudicata: “Sono un po’ stanca. E quindi penso di essere sotto tono e un po’ in confusione, dentro di me. O ho una persona dalla mia parte che sta al mio fianco e mi asseconda e mi rende felice… O se mi devo sentire giudicata da te, puntare il dito da te…“. Allora Alessandro le ha domandato come mai non va mai a cercarlo per un abbraccio quando ne ha bisogno.

la questione sembrava essersi risolta con Basciano che ha affermato: “Allora affrontare più la relazione con me, non affrontare più la conoscenza con me. Allora, basta, non mi parlare più. Basta, io ti dico una cosa. Ufficialmente, come tu hai detto che stavamo insieme, non stiamo più insieme. Così sei contenta e serena. Mi stai accusando di qualcosa che non è vero“. Questi screzi si sono alla fine risolti o almeno così sembrava. Stando a quanto ha detto la gieffina poche ore fa, il rapporto che si è creato tra Gianmaria e Alessandro ne le andrebbe molto a genio.

Qui sotto, infatti, possiamo sentire Sophie Codegoni mentre afferma: “Non è che mi metto lì in mezzo a fare la candela. Ma scusami, cioè… No, no, ma sono andata lì più volte… ‘Andiamo in piscina, facciamo…”. Sempre con Gianmaria“. Ricordiamo che Sophie non aveva preso bene nemmeno il momento in cui Alessandro, invece, di dare un’occasione di salvezza dalle nomination a lei l’ha voluta dare proprio ad Antinolfi.

Sophie che non vuole fare la candela tra Alessandro e Gianmaria 😭😭😭😭 #gfvip pic.twitter.com/hrCTdS0Gup — Åve (@aveskin) January 16, 2022

Come proseguirà il loro rapporto? Al momento difficile dirlo. Nella puntata in diretta de 14 gennaio 2022, infatti, i due sembravano molto più complici e la Codegoni si è anche commossa…

La commozione della vippona

Sophie Codegoni e Alessandro, spinti da Alfonso con una clip a loro dedicata, li ha spinti a parlare del loro rapporto. La ragazza ha rivelato che probabilmente serve ancora del tempo e dopo così pochi giorni non si può sapere cosa accadrà. Poco dopo è quasi scoppiata in lacrime:

Dobbiamo trovare un equilibrio. Io so che purtroppo… Quando si tratta di me purtroppo ci vuole troppa pazienza. Ho tanti limiti e tanti freni. E con lui penso, in realtà, di non avere muri e limiti. Mi fa un po’ male quando penso di fare cose che reputo importanti e belle. Poi non vengono viste e apprezzate. Se non vengono viste da lui ci rimango male.

Signorini, allora, ha tentato di consolare Sophie Codegoni dicendo di sapere quante difficoltà lei ha dovuto affrontare nella sua vita. Poi ha aggiunto: “Alessandro tiene a te in modo particolare. Saprà avere la pazienza che tu richiedi. Hai vissuto dei problemi che hanno lasciato dei segni nella tua vita. Chi ti vuole bene è giusto che sappia rispettare la tua esigenza“.

Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news sul Grande Fratello Vip e non solo. Sophie e Alessandro si metteranno insieme per davvero alla fine? Lo scopriremo.

