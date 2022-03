1 L’abito di Sophie Codegoni e delle Principesse

Tre delle protagoniste assolute del Grande Fratello Vip 6 sono senza dubbio Sophie Codegoni, Lulù e Jessica Selassié. L’ex tronista e le due Principesse, in un modo o nell’altro, fin dall’inizio del reality si sono messe in gioco senza filtri, mostrando una grande personalità e un carattere forte. Come sappiamo proprio Sophie infatti ha fatto discutere inizialmente per via del suo flirt con Gianmaria Antinolfi, e in seguito per la sua storia con Alessandro Basciano. Discorso simile per Lulù, che fin dai primi giorni di gioco si è avvicinata a Manuel Bortuzzo. Dopo un lungo corteggiamento e dopo un lungo tira e molla però è nato l’amore, e a oggi i due ci hanno regalato tantissime belle emozioni. Jessica invece sta cercando di conquistare Barù, e il web intero tifa per la Selassié.

In queste ore tuttavia alcuni utenti sui web, come riporta Gossipetv, hanno notato che proprio Sophie, Lulù e Jessica hanno avuto qualcosa in comune. Cosa? Lo stesso outfit! Nel corso delle ultime dirette del Grande Fratello Vip 6 infatti le tre Vippone hanno indossato lo stesso vestito, e naturalmente il dettaglio non è sfuggito agli occhi attenti dei social.

Ma qual è la marca e il costo dell’abito che hanno indossato Sophie Codegoni, Lulù e Jessica Selassié? Si tratta di modello in raso, aderente e corto che mette in risalto il bel corpo delle tre Vippone. Il vestito è firmato dal brand italiano Silence Limited e ha un prezzo accessibile a tutti! L’abito infatti costa soltanto 80 euro! Naturalmente Sophie, Lulù e Jessica hanno optato per colori differenti tra loro. Il vestito è infatti è disponibile in più tonalità, tra cui oro, rosa chiaro, nero.

Nel mentre solo qualche ora fa ad attaccare duramente Jessica è stata proprio la Codegoni. Andiamo a rivedere cosa è accaduto e le parole dell’ex tronista.