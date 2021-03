1 Parla Sophie Codegoni

È trascorso poco di più di un mese da quando abbiamo assistito alla scelta di Sophie Codegoni a Uomini e Donne. Come sappiamo dopo un lunghissimo percorso di diversi mesi, fatto di alto e bassi, la bella tronista del dating show di Maria De Filippi ha deciso di tornare a casa con Matteo Ranieri, preferendolo a Giorgio Di Bonaventura. I due hanno così iniziato ufficialmente la loro relazione e i primi giorni si sono mostrati sui social complici, in sintonia e apparentemente innamorati. Tuttavia da circa un paio di settimane sembrerebbe che la coppia si sia inaspettatamente allontanata, e sul web sono dunque sorti i primi dubbi.

In molti infatti stanno insinuando che Sophie Codegoni e Matteo Ranieri si siano lasciati, nonostante i diretti interessati non si siano ancora espressi sulla faccenda. Qualche ora fa così per la prima volta l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di intervenire sulla questione, pubblicando dei post su Instagram, senza però sbilanciarsi troppo su quanto sta accadendo tra lei e Matteo. Queste le dichiarazioni di Sophie in merito:

“Ragazzi sto vedendo i vostri messaggi e vedo che c’è spesso la stessa domanda e tanti insulti. Non sto facendo finta di non vedere, e soprattutto non vi voglio escludere da nulla. Vi chiedo solo un attimo di tempo, un po’ di comprensione. Fidatevi di me, davvero”.

Sophie Codegoni e Matteo Ranieri in crisi? Parla l’ex tronista pic.twitter.com/xz8ai1YF0p — disagiotv (@disagio_tv) March 23, 2021

Cosa starà accadendo dunque tra Sophie Codegoni e Matteo Ranieri? La neo coppia di Uomini e Donne si sarà davvero già lasciata oppure i due stanno affrontando solo un piccolo momento di crisi? Non resta che attendere per saperne di più in merito.