1 Sophie e Matteo prima foto insieme

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 19 febbraio, è andata in onda a Uomini e donne la scelta di Sophie Codegoni. La tronista ha preferito Matteo Ranieri a Giorgio Di Bonaventura e lui, tra le lacrime, ha rispostio di sì. Dopo la scelta lei ha riattivato il suo account Instagram, ma in tutta la giornata di ieri entrambi non hanno dato segni di vita. Oggi, però, Sophie e Matteo hanno finalmente rotto il silenzio.

A farlo è l’ex tronista che ha messo nelle sue storie la prima foto insieme all’ex corteggiatore:

Inoltre, sempre Sophie ha messo il primo video insieme a Matteo in cui lo ha preso in giro per aver versato sul tavolo, e anche addosso a loro due, due spritz mentre si trovavano ad un bar a fare un aperitivo.

Oltre a questo, abbiamo anche le prime dichiarazioni della nuova coppia ai microfoni della redazione di Uomini e donne…