Nicolò Figini | 5 Settembre 2023

Ecco quale sarebbe il motivo per il quale Sophie Codegoni non parteciperà a Pechino Express. La presunta ragione

Qualche giorno fa si è diffusa la notizia secondo la quale Antonella Fiordelisi prenderà parte alla nuova edizione di Pechino Express. Al momento si stratta solo di indiscrezioni e non sappiamo se sarà effettivamente così. In seguito sono usciti alcuni rumor in base ai quali Dayane Mello o Sophie Codegoni si sarebbero potute unire a lei. Per quanto riguarda il primo caso è stato etichettato come fake news, mentre bisogna tentare di fare chiarezza sul secondo nome.

A parlare per primo era stata l’amico di Sophie, ovvero Amedeo Venza. L’influencer, pur non avendo, informazioni certa aveva affermato di dubitare del fatto che la Codegoni si sarebbe imbarcata in tale avventura con una figlia piccola a casa. Di conseguenza anche questa era stata definita una notizia falsa.

A parlare, tuttavia, adesso è Gabriele Parpiglia il quale ha rivelato un retroscena sulla questione. Prima di continuare bisogna subito chiarire che si tratta ancora una volta di indiscrezioni. Non abbiamo idea se ciò che stiamo per riportare sia effettivamente accaduto oppure no. Per scoprirlo dobbiamo attendere eventuali dichiarazioni dei diretti interessati.

Fatto sta che gira voce che la ragione per cui Sophie Codegoni non andrà a Pechino Express sia per un litigio avuto con il fidanzato Alessandro Basciano. Quest’ultimo, infatti, sarebbe “andato su tutte le furie” una volta scoperto il fatto “perché la neonata sarebbe rimasta senza la madre“.

Novella 2000 si rende disponibile per qualsiasi chiarimento o smentita da parte di Sophie e Alessandro nel caso in cui volessero contattarci.