1 Il padre di Sophie Codegoni contro Matteo Ranieri

Oltre che per quando ha ricevuto la gelosia di Lulù nel momento in cui ha chiesto una felpa a Manuel Bortuzzi, di Sophie Codegoni non ne abbiamo parlato molto. In queste ultime ore, però, ha raccontato del suo ex Matteo Ranieri. In particolar modo della maniera in cui il ragazzo, suo ex corteggiatore a Uomini e Donne, l’ha lasciata. Queste le parole esatte:

La parte più brutta di tutta la nostra storia è stata la fine. Ha anche cercato di addossare la colpa a me. […] Quindi farmi passare per una che non voleva trovare l’amore e voleva fare soltanto la fashion blogger. Erano tante cose… io non sono mai arrivata ad una risposta. Anche perché conta che quando è arrivato sotto casa mia per lasciarmi, è arrivato con il suo amico, è sceso dalla macchina e l’amico ha lasciato l’auto accesa. Poi lui è sceso dalla macchina e mi ha detto che non gli piacevo né esteticamente, né caratterialmente e poi mi ha chiesto: “Che cosa diciamo ai nostri fan?”. Ti giuro su mia madre, questo è stato il modo in cui mi ha lasciato, con l’amico pronto a ripartire. Gli ho detto ‘scusami? Sei serio?’. Mi sono sentita brutta. Sono sfortunata con gli uomini. Calcola il tuo fidanzato che si gira dall’altra parte nel letto e non fa nulla. Noi non abbiamo mai avuto un contatto fisico.

Matteo Ranieri non ha ancora confermato o smentito queste dichiarazioni. Tuttavia, il padre di Sophie Codegoni ha preso la parola. Lo ha fatto sul settimanale DiPiù, come riporta anche il sito Biccy:

Ho passato molte giornate con loro. Sono andati avanti finché lui ha iniziato a negarsi. Una volte le ha detto che aveva l’influenza ma era andato a scattare delle foto. Un giorno si è presentato sotto casa e l’ha lasciata: “Non mi piaci neanche fisicamente“, le ha detto, umiliandola. Lui poi ha iniziato a pubblicare in rete le foto con lo sguardo verso l’orizzonte e le telespettatrici del programma si sono scatenate contro Sophie. Invece la verità era un’altra: era Sophie a soffrire, non lui.

