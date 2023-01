NEWS

Nicolò Figini | 27 Gennaio 2023

Sophie Codegoni ha raccontato di essere stata ricoverata in ospedale. Ecco per quale motivo

Il ricovero di Sophie Codegoni

Come sappiamo Sophie Codegoni sta aspettando un bambino dal fidanzato Alessandro Basciano. I due si sono conosciuti al Grande Fratello Vip e non si sono più lasciati. Adesso l’ex tronista di Uomini e Donne è al sesto mese di gravidanza. Ma dopo alcuni giorni di silenzio sui social è riapparsa informando i suoi fan di essere stata ricoverata in ospedale. Ha rivelato di non essersi sentita molto bene, quindi è dovuta andare in una struttura medica per fare alcuni controlli. Per fortuna la piccola che vive dentro la sua pancia sta bene: “Abbiamo fatto le ecografie e lei è sempre lì, tranquilla e serena“.

Secondo quanto riporta anche il sito Il Fatto Quotidiano, Sophie non riusciva a dormire da un paio di notti e la sera prima del ricovero ha provato un dolore fortissimo. Per tale ragione è corsa a fare una ecografia al rene: “E, come immaginavo, c’è il rene destro parecchio infiammato e dilatato. Adesso stiamo cercando di capire come mai il mio rene è così dilatato ed infiammato anche se non è facilissimo perché Celine è spaparanzata sopra al rene quindi i medici hanno poca visuale“.

Secondo i medici di Sophie Codegoni potrebbe trattarsi di calcoli renali oppure di coliche. Chi la segue sa che già nelle precedenti settimane aveva lamentato dei dolori al fianco destro: “Adesso sono qui in questo posto meraviglioso e aspetto“. Alla fine ha anche inquadrato Basciano, il quale sta lì con lei in attesa di ricevere qualche buona notizia e poter tornare a casa ad aspettare l’arrivo della figlia. Per il momento non sappiamo altro, ma speriamo che Sophie si rimetta presto.

Nel caso in cui dovessimo avere maggiori informazioni non esiteremo ad aggiornarvi. Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.