1 Altri retroscena dello scontro tra Sophie e Soleil

Ieri sera nella Casa del GF Vip, per buona parte della serata (dato che è andato avanti a più riprese), abbiamo assistito allo scontro attesissimo tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge. A provocare astio tra le due è Gianmaria Antinolfi, vecchia fiamma dell’influencer che ora nel programma sembra essere vicino all’ex tronista di Uomini e Donne (nonostante sia fidanzato). Nel corso della lite tra le ragazze, però, sono spuntati fuori altri retroscena e le due hanno nominato anche Fabrizio Corona, amico della Codegoni.

Soleil Sorge dalla sua continua a sostenere che Sophie Codegoni abbia preparato da fuori delle dinamiche per far parlare di sé all’interno del programma e avere dei blocchi nel corso delle varie puntate. A seguire Soleil ha continuato ad attaccarla, parlando di ‘copioni fatti scrivere sappiamo da chi da portare in scena al GF’. La persona che accusa indirettamente la Sorge è proprio Fabrizio Corona. Ecco la conversazione riportata anche da Biccy:

“Vogliamo parlare di te che ti sei fatta scrivere il copione e sappiamo anche da chi. Poi l’interferenza tua tra Manuel e Lulù, sappiamo che era tutto programmato. Volevi farlo prima di entrare. Ah, non c’è stata un’interferenza?”, ha precisato Soleil rivolgendosi a Sophie Codegoni:

Mi ricordo anche Fabry dirti questa cosa e tu non vedevi l’ora. Dobbiamo tirare fuori tutto? Sono cattiva? Forse perché sono troppo vera. Vuoi che dica tutto? […] Io ho sentito che tu dovevi provarci con Manuel! Quindi di che cosa stiamo parlando? Con Fabri a tavola!”

Ha detto Soleil Sorge molto infastidita. A quel punto Sophie Codegoni si è difesa: “Ma quando mai? Ma quando Mai? Con Fabri a tavola? Con Fabri a tavola tu dovevi provarci con Manu! Che ti hanno detto ‘ci provi con Manu‘“.

Buondì con il momento più “Vero“di ieri sera 🤣

Soleil :”Io ho sentito che tu dovevi provarci con Manuel che stiamo parlando”

Sophie :”Con Fabri a tavola dovevi provarci tu che ti hanno detto “Ci provi tu con Manu”

Cinema con pessimi attrici 😅 #gfvip @IsaeChia @GrandeFratello pic.twitter.com/XXfi5gmbyO — Gioie zuccarate (@cleoliv24) October 12, 2021

Ma non è tutto, perché le battutine tra le due sono proseguite ancora nel corso della serata e chissà se troveranno un punto d’incontro! Andiamo a rivedere ora l’altra parte del faccia faccia di fuoco tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni…