Svelato chi prenderà il posto di Andrea Pucci a Sanremo 2026

Manca ormai pochissimo al debutto del Festival di Sanremo 2026 e l’atmosfera si fa rovente non solo per la musica, ma per i continui colpi di scena nel cast. Le recenti bufere mediatiche hanno infatti spinto Andrea Pucci, inizialmente blindato dal direttore artistico Carlo Conti, a rassegnare il proprio ritiro dalla kermesse. La decisione è giunta a seguito delle pesanti contestazioni riguardanti alcuni sketch passati dell’attore, ritenuti non in linea con lo spirito attuale della manifestazione. Con questo forfait improvviso, il “toto-sostituto” è diventato il tema centrale dei dibattiti televisivi, costringendo la produzione Rai a una mossa rapida ed efficace.

Nino Frassica verso il ritorno all’Ariston come asso nella manica di Conti

Secondo quanto rivelato dal giornalista Giuseppe Candela sul settimanale Chi, Carlo Conti avrebbe deciso di andare sul sicuro per blindare la serata. Il nome scelto per sostituire Andrea Pucci è quello di Nino Frassica. Il comico siciliano, pilastro della televisione italiana e amatissimo per la sua comicità surreale, rappresenta il profilo perfetto per uscire dall’impasse. Frassica aveva già convinto tutti nell’edizione 2025 come co-conduttore, dimostrando una chimica immediata con il palco e con il pubblico in sala.

La scelta di puntare su un “usato sicuro” non è casuale: in un momento di tensione mediatica, la figura di Frassica garantisce leggerezza e professionalità senza rischi. La sua capacità di improvvisare e di gestire i tempi televisivi permetterà a Conti di equilibrare perfettamente la scaletta tra le esibizioni dei Big e i momenti di intrattenimento puro. Il legame storico tra il comico e la rete ammiraglia trasforma questa sostituzione in un vero e proprio punto di forza per la riuscita dell’evento.

