Un vocale del Direttore artistico Carlo Conti svela il progetto “Sotto Sanremo” su RaiPlay, portando le icone social nel backstage della kermesse

Il countdown per il Festival di Sanremo entra nel vivo con un colpo di scena che sta già infiammando i social. Un messaggio vocale criptico, inviato direttamente da Carlo Conti, è arrivato sui dispositivi di tre icone della Gen-Z: Anna-Lou Castoldi, Elisa Maino e Nicole Rossi. L’invito punta dritto al cuore pulsante della kermesse, promettendo un accesso esclusivo laddove le telecamere ufficiali solitamente non arrivano. Ma cosa bolle davvero in pentola?

Sotto Sanremo: la nuova frontiera RaiPlay tra backstage e realtà

Non si tratta di una semplice ospitata, ma di un progetto ambizioso firmato dalla Direzione Contenuti Digitali e Transmediali Rai. Il titolo è già un programma: “Sotto Sanremo”. Questa nuova serie Original, disponibile su RaiPlay, si propone di ribaltare la prospettiva tradizionale del Festival. Sotto la regia di Massimiliano Sabini, il racconto si sposta dalla pomposità del palco dell’Ariston alle vibrazioni autentiche del sottosuolo sanremese, intercettando reazioni spontanee e passaggi inediti degli artisti in gara.

Gen-Z: perché la scelta di queste tre influencer

La strategia editoriale Rai è chiara: parlare il linguaggio dei social. Coinvolgere figure come la Castoldi (ancora fresca del successo di Ballando), la Maino (regina di TikTok) e la Rossi (volto cult dei reality) significa costruire un ponte narrativo con i giovanissimi. “Sotto Sanremo” non è solo un dietro le quinte, ma un vero “sottosopra” emotivo. È lo sguardo scanzonato di chi cerca la verità dietro la messa in scena, trasformando i margini del Festival nel nuovo centro gravitazionale dell’attenzione mediatica.

Leggi anche: Sanremo 2026, Can Yaman co-conduttore insieme a Carlo Conti

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X