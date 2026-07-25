Lo Space Riccione ospita una delle serate più attese dell’estate con Marco Carola e Luciano protagonisti di un esclusivo set b2b. L’evento del 25 luglio 2026 riunisce due figure di riferimento della scena elettronica internazionale in un appuntamento dedicato agli appassionati di house e techno

Lo Space Riccione ospita una delle serate più attese dell’estate con Marco Carola e Luciano protagonisti di un esclusivo set b2b. L’evento del 25 luglio 2026 riunisce due figure di riferimento della scena elettronica internazionale in un appuntamento dedicato agli appassionati di house e techno

Lo Space Riccione si prepara ad accogliere uno degli eventi di maggiore richiamo dell’estate 2026. Sabato 25 luglio saliranno infatti in consolle Marco Carola e Luciano, due artisti che da anni rappresentano punti di riferimento della musica elettronica internazionale. Il club della Riviera romagnola inserisce così nel proprio calendario estivo un appuntamento destinato a richiamare un pubblico composto da appassionati provenienti da diverse località italiane e straniere.

Un set b2b che unisce due protagonisti della scena elettronica

Il cuore della serata sarà rappresentato dal formato b2b, abbreviazione di back to back, una formula molto apprezzata dagli appassionati perché permette ai due dj di condividere la consolle durante l’intera esibizione. Marco Carola e Luciano alterneranno la selezione musicale, costruendo insieme il ritmo del set e dando vita a una performance nella quale esperienza, tecnica e creatività si incontreranno in tempo reale. Questa modalità offre al pubblico un’esperienza sempre diversa e imprevedibile, grazie all’interazione continua tra i due artisti.

L’appuntamento arricchisce la programmazione estiva dello Space Riccione, locale che durante la stagione propone numerosi eventi dedicati alla nightlife e alla musica elettronica, consolidando il proprio ruolo tra le destinazioni più seguite della Riviera romagnola.

Le carriere internazionali di Marco Carola e Luciano

Marco Carola rappresenta uno dei nomi italiani più conosciuti nel panorama mondiale della techno e della musica elettronica. Nel corso della sua carriera ha portato la propria musica nei principali festival internazionali e nei club più importanti dedicati al settore, costruendo negli anni una reputazione riconosciuta a livello globale grazie a uno stile personale e a una lunga esperienza artistica.

Anche Luciano, dj e produttore di origini cilene e svizzere, occupa un posto di rilievo nella scena house e techno internazionale. Oltre all’attività nei principali eventi dedicati alla musica elettronica, ha fondato Cadenza Records, etichetta discografica che nel tempo ha contribuito alla crescita e alla diffusione di numerosi artisti legati a questo genere musicale.

La serata del 25 luglio allo Space Riccione

L’evento del 25 luglio 2026 porterà contemporaneamente sul palco i due dj, che condivideranno l’intero set davanti al pubblico dello Space Riccione. La presenza congiunta di due protagonisti della scena elettronica internazionale rappresenta l’elemento centrale della serata, inserita all’interno del calendario estivo del locale romagnolo e rivolta a tutti coloro che seguono il mondo dei club e della musica dance.

La manifestazione si svolgerà a Riccione e confermerà ancora una volta il ruolo dello Space Riccione come punto di riferimento dell’intrattenimento notturno durante la stagione estiva, grazie a una programmazione che propone artisti conosciuti a livello internazionale e appuntamenti dedicati agli appassionati della musica elettronica.

Biglietti e informazioni sull’evento

Chi desidera partecipare alla serata può consultare la pagina dedicata pubblicata sulla piattaforma TicketNation, dove risultano disponibili tutte le informazioni relative all’evento, agli orari e alla disponibilità dei biglietti. L’appuntamento è in programma sabato 25 luglio 2026 allo Space Riccione e rientra nel calendario ufficiale degli eventi estivi del celebre club della Riviera romagnola.