White Dinner Water Show 2026

Villa ReNoir celebra dieci anni di eccellenza con la notte più spettacolare d’Europa: l’unico evento al mondo dove si cena nell’acqua

Quasi 1.400 ospiti in due serate sold out, artisti internazionali, personaggi dello spettacolo, acrobate sospese a settanta metri d’altezza, oltre sei ore di show senza interruzioni e milioni di visualizzazioni sui social. Il White Dinner Water Show consacra Villa ReNoir tra le eccellenze assolute dell’intrattenimento italiano.

Ci sono eventi che durano una sera, poi ci sono quelli destinati a entrare nella memoria collettiva.

Il White Dinner Water Show 2026, andato in scena il 16 e 17 luglio nella straordinaria cornice di Villa ReNoir, ha trasformato due notti d’estate in un’esperienza immersiva dove eleganza, spettacolo, alta cucina, musica, arte e tecnologia si sono fuse in un format unico al mondo.

Ha celebrato il decimo anniversario di Villa ReNoir, nata nel 2016 da una visione dell’imprenditore Paolo Renis, oggi riconosciuta come una delle location più prestigiose d’Italia dedicate ai grandi eventi, ai matrimoni e all’intrattenimento di alto livello.

Dieci anni di crescita, innovazione e ricerca continua della meraviglia.

Una storia costruita insieme a migliaia di ospiti che hanno scelto Villa ReNoir per celebrare i momenti più importanti della propria vita.

L’unico evento al mondo dove si cena nell’acqua, il White Dinner Water Show non è semplicemente una cena, non è soltanto uno spettacolo, è un’esperienza totale.

Quasi 700 ospiti ogni sera, rigorosamente vestiti di bianco, hanno preso posto direttamente nell’acqua, circondati da scenografie luminose, installazioni artistiche e giochi di luce che hanno trasformato piscina e giardini in un teatro a cielo aperto.

Per oltre sei ore consecutive, senza una sola pausa, il pubblico ha vissuto uno spettacolo in continua evoluzione.

Sirene che nuotavano tra i tavoli, ballerine, trampolieri, lampade viventi, coreografie spettacolari, musica dal vivo, effetti speciali, fuochi d’artificio e alta cucina.

Ogni momento lasciava spazio al successivo in un crescendo di emozioni che ha coinvolto tutti i sensi.

Il cuore artistico della manifestazione porta la firma di NM Produzioni, con il performer Roy Paladini e la sua band protagonisti di uno show musicale di altissimo livello.

Quattordici performer hanno dato vita a una produzione coreografica elegante e coinvolgente sotto la direzione artistica di Gaia Dominici, trasformando ogni brano in un autentico quadro teatrale.

Costumi scenografici, effetti speciali, giochi di luce e una regia impeccabile hanno reso ogni istante diverso dal precedente.

Tra gli istanti più emozionanti della serata, le acrobate del gruppo Stardust hanno danzato sospese fino a settanta metri d’altezza, lasciando centinaia di persone con lo sguardo rivolto al cielo.

Per lunghi minuti il pubblico è rimasto completamente in silenzio. Solo gli applausi hanno rotto quell’atmosfera irreale, una scena destinata a diventare una delle immagini simbolo dell’edizione 2026.

A guidare il pubblico durante tutta la serata è stato il frontman e DJ resident di Villa ReNoir Valerio Schiavone, capace di accompagnare gli ospiti lungo un viaggio emozionale perfettamente orchestrato.

Dopo cena è stata la volta di Fabio Romano di RTL 102.5, che ha trasformato Villa ReNoir in una grande festa sotto le stelle.

La diretta social e sui maxischermi è stata affidata a Irene Antonucci e Barbara Vesco, mentre Dorian Produzioni ha curato l’intera regia televisiva dell’evento con riprese professionali, telecamere sull’acqua e diretta streaming.

Il brindisi dei dieci anni

Il momento più intenso della serata è arrivato quando Paolo Renis ha invitato sul palco la propria famiglia e tutto lo staff di Villa ReNoir. Accanto a lui i figli Riccardo e Beatrice, la moglie Giulia, Jorge e tutte le persone che ogni giorno rendono possibile questo sogno.

Tra coriandoli, brindisi e applausi interminabili, Villa ReNoir ha celebrato non soltanto un anniversario, ma dieci anni di passione, sacrificio e visione imprenditoriale.

Ospiti, spettacolo e televisione

Grazie alla collaborazione con TV & Stars Management di Milano, guidata dal manager televisivo e produttore Paolo Chiparo, il White Dinner Water Show ha ospitato numerosi protagonisti del mondo dello spettacolo, della televisione, della musica e dello sport.

Tra gli ospiti Stefano Tacconi, Milton Morales, Giacomo Urtis, Simona Tagli, Biagio D’Anelli, Dolcevita Noore, Danilo Amerigo, l’influencer Ioana Dunica, Antonio Vandoni di Radio Italia, Ilenia e Mitch di Radio 105, Vanessa Grey di RTL 102.5, Jacopo Malnati dei Pantellas, Roberta Nicosia, la Nazionale Artisti, Lubamba e numerosi influencer e creator digitali.

Il fenomeno dell’estate

A poche ore dalla conclusione, migliaia di fotografie e video hanno invaso Instagram, TikTok e Facebook.

La cena nell’acqua, le acrobate sospese nel cielo, gli spettacoli e le scenografie hanno generato milioni di visualizzazioni, confermando il White Dinner Water Show come uno degli eventi più condivisi e fotografati dell’estate italiana.

Una rete di eccellenze

Il successo del White Dinner Water Show nasce anche dalla collaborazione con una prestigiosa rete di partner che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento.

Tra questi Casa Editrice Empire, editrice delle riviste Eva3000, Settimanale VIP, Periodico Mio e Tutto Gossip; TV & Stars Management di Paolo Chiparo; Arkipiù con l’imprenditore Giuseppe D’Onofrio; Moët & Chandon; Valverde; Refresco; Loft 73; B&P Generali Assicurazioni; S.L. Costruzioni; Cliniche Viganò; ReNoir Bistrot; Fiabe di Gelato; 21 Marketing Agency; Data Expert e Dorian Produzioni.

Il sipario non è ancora calato

Il successo delle prime due serate, che hanno richiamato quasi 1.400 ospiti e conquistato milioni di visualizzazioni sui social, rappresenta solo il primo atto di un’edizione destinata a entrare nella storia.

Ora tutto è pronto per l’ultimo, attesissimo appuntamento del White Dinner Water Show 2026, in programma venerdì 25 luglio a Villa ReNoir.

Sarà la serata conclusiva del decennale, l’ultima occasione per vivere l’emozione di un evento diventato un punto di riferimento dell’estate italiana e riconosciuto come l’unico al mondo dove si cena direttamente nell’acqua, immersi nello spettacolo.

Gli ospiti saranno nuovamente accolti in un’atmosfera sospesa tra sogno e realtà: tavoli nell’acqua, scenografie luminose, musica dal vivo, performer internazionali, acrobazie aeree mozzafiato, sirene, ballerine, effetti speciali e un’imponente produzione artistica che culminerà in uno straordinario spettacolo pirotecnico.

Dopo aver emozionato migliaia di persone nelle prime due date, Villa ReNoir si prepara a scrivere l’ultimo capitolo di un’edizione celebrativa che ha consacrato il White Dinner Water Show tra gli eventi più esclusivi, spettacolari e fotografati d’Europa.