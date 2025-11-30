La polizia indaga su un possibile agguato mirato nella periferia di Stockton

Ancora uno scontro a fuoco negli Usa, l’ennesimo. La comunità di Stockton, California, vive ore di angoscia dopo una violenta sparatoria che ha provocato quattro morti e almeno dieci feriti. Sembrava una tranquilla festa di compleanno quando diversi uomini armati avrebbero aperto il fuoco contro gli ospiti riuniti in un locale affollato.

Gli investigatori stanno ricostruendo ogni dettaglio perché ritengono che l’attacco possa essere stato mirato, ipotesi emersa dalle prime testimonianze che descrivono una fuga rapida degli aggressori subito dopo i colpi esplosi.

La portavoce dell’ufficio dello sceriffo, Heather Brent, ha confermato la morte di quattro persone e ha spiegato che tra le vittime figurerebbero anche alcuni minori coinvolti accidentalmente nel caos generato dall’assalto.

I soccorritori hanno trasportato i feriti negli ospedali della zona mentre le forze dell’ordine isolavano la scena del crimine per raccogliere prove utili a chiarire movente e dinamica dell’azione.

Fonti locali riferiscono che la festa era stata organizzata da una famiglia del quartiere, ignara del pericolo imminente che avrebbe trasformato una serata di gioia in una tragedia con risvolti ancora oscuri.

Gli inquirenti stanno analizzando i filmati delle telecamere circostanti e stanno ascoltando parenti e testimoni per comprendere eventuali legami tra gli aggressori e le persone presenti all’evento, ipotizzando una ritorsione maturata in un contesto ancora tutto da definire.

La polizia invita chiunque possieda informazioni utili a farsi avanti, sottolineando come ogni dettaglio possa diventare decisivo per un’indagine che si annuncia complessa e delicata.

Dario Lessa