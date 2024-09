Ballerino e coreografo molto apprezzato, vediamo meglio chi è Raimondo Todaro: età, altezza, il matrimonio con la moglie Francesca Tocca e dove seguirlo sui social network e, in particolar modo, su Instagram.

Chi è Raimondo Todaro

Nome e Cognome: Raimondo Todaro

Data di nascita: 19 gennaio 1987

Luogo di Nascita: Catania

Età: 37 anni

Altezza: 1,84 m

Peso: 75 kg

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: ballerino

Fidanzato: Raimondo è sposato con Francesca Tocca

Figli: Raimondo ha una figlia, Jasmine

Tatuaggi: Raimondo ha una nave tatuata sul fianco sinistro

Profilo Instagram: @todaroraimondo

Raimondo Todaro età e biografia

Quanti anni ha e dov’è nato il coreografo e ballerino? Raimondo Todaro nasce a Catania il 19 gennaio 1987, la sua età è dunque di 37 anni. Della sua vita privata sappiamo che da ragazzino, insieme alla sua famiglia, si trasferisce a Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona. A soli 5 anni si avvicina al mondo della danza, grazie anche a suo fratello Salvatore.

I due iniziano anche partecipare ad alcune competizioni, portando a casa i primi trofei e le prime soddisfazioni. Successivamente nel 2003 Raimondo torna a Catania, dove apre la scuola “Sensei Sicilia”, che tutt’ora segue assiduamente..

Molti si chiedono anche se Raimondo Todaro abbia una figlia. La risposta è si! Il ballerino è infatti papà della bellissima Jasmine, nata dall’amore con la sua ex moglie Francesca Tocca.

Scopriamo tutto sul matrimonio tra i due, fino ad arrivare alla rottura.

Vita privata di Raimondo Todaro

Proprio grazie alla passione per il ballo, Raimondo Todaro conosce Francesca Tocca. Tra i due scoppia l’amore e ben presto diventano una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Dopo una lunga relazione, il 23 ottobre 2013 nasce la prima figlia della coppia, Jasmine. Raimondo e Francesca solo nel 2014 decidono di unirsi in matrimonio, diventando così marito e moglie. Dopo alcuni anni di felicità, nella primavera del 2020 tra Todaro e la Tocca scoppia la crisi, che porta alla successiva rottura.

La ballerina finisce al centro del pettegolezzo per via di una presunta relazione con Valentin Alexandru, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi. Le voci vengono smentite dallo stesso Raimondo, che comunica che l’allievo del talent non ha niente a che vedere con la rottura con Francesca. Tuttavia poco dopo la Tocca e Alexandru annunciano la loro storia, che tuttavia è terminata solo qualche settimana fa. Nel mentre Todaro spende bellissime parole sui social per la sua ex moglie, affermando:

“Grazie a Francesca per avermi regalato gli anni più belli della mia vita e una figlia spettacolare che amo alla follia. Auguro a Francy di ritrovare l’amore, la serenità e la felicità che merita perché è una persona speciale, buona, leale e pura. Ringrazio tutte le persone che ci sono state vicino in questi anni meravigliosi ed anche negli ultimi periodi più bui. Vi prego solo di ricordare che questa è la nostra famiglia, che c’è di mezzo una bambina di 6 anni e che meritiamo rispetto. Viva l’amore, sempre!”.

In seguito, intervistato dal settimanale Oggi, Raimondo Todaro svela cosa ha causato la rottura con Francesca Tocca. Queste le sue dichiarazioni:

“Io e Francesca siamo stati insieme dieci anni e prima, per altri quattro, abbiamo ballato insieme. Siamo cresciuti insieme io e lei. Rimane sempre un grande affetto e stima, ma non c’era più quel formicolio allo stomaco che provavo una volta. Ad un certo punto ti rendi conto che non guardi più le cose con gli stessi occhi del tuo partner. Anche lo stesso mazzo di fiori non lo vedevamo più con lo stesso sguardo, ma ognuno con i propri occhi. Siamo rimasti in ottimi rapporti. Lei è una ragazza pura, spero che sia felice perché se lo merita. E le auguro di trovare tutto il meglio del mondo, che forse non sono stato capace di darle io”.

Poco dopo la fine del matrimonio con Francesca Tocca, si mormora che Raimondo Todaro abbia una nuova fidanzata, Paola Leonetti. Il flirt tra i due tuttavia non viene mai confermato, e poco dopo il ballerino pare voltare pagina. Inaspettatamente infatti Todaro viene beccato in compagnia di Elisa Isoardi, conosciuta a Ballando con le Stelle 2020. I due sono paparazzati in atteggiamenti sospetti, e il gossip su una presunta relazione impazza sul web. Poche ore dopo però Raimondo, nel corso di un’intervista per SuperGuida Tv, smentisce i pettegolezzi, affermando:

“(…) L’intesa c’è ma ci conosciamo da una settimana. Posso confermare il fatto che ciò che è apparso sui giornali è una montatura e questo è fuori discussione. Ci troviamo benissimo a ballare insieme”.

Soltanto pochi giorni dopo tuttavia Raimondo Todaro e Elisa Isoardi vengono beccati dal settimanale Chi intenti a scambiarsi teneri baci. Ma il tutto non è mai stato confermato.

In ogni caso il ballerino è tornato insieme alla moglie Francesca Tocca, dopo la rottura e oggi sono felici e innamorati. Non sono mancati periodi particolari, ma risolti.

Dove seguire Raimondo Todaro: Instagram e social

Tutti coloro che volessero rimanere in contatto con Raimondo Todaro possono seguire il ballerino tramite la sua pagina ufficiale Instagram.

L’ex ballerino di Ballando con le Stelle ha un numero importante di seguaci. Su Instagram inoltre Todaro ama condividere con i fan i momenti più belli della sua vita privata e della sua carriera.

La carriera

La carriera di Raimondo Todaro inizia quando il ballerino è solo un bambino. Dopo aver preso lezioni con i migliori maestri al mondo di danze standard e latino-americane, a soli 9 anni vince il suo primo campionato italiano. Partecipa in seguito a ben 5 campionati del mondo, conquistando in 5 finali un secondo e terzo posto.

Ballando con le Stelle

Successivamente Todaro per 18 volte diventa campione italiano di ballo nelle varie discipline. Nel 2005, la carriera di Raimondo Todaro prende una svolta, quando viene scelto per entrare a far parte del cast di ballerini professionisti di Ballando con le Stelle, in coppia con Cristina Chiabotto. Da quel momento Raimondo diventa uno dei volti fissi della trasmissione, partecipando a tutte le edizioni del programma, vincendolo diverse volte.

La prima vittoria risale al 2006, quando balla al fianco Fiona May. Nello stesso anno troviamo Raimondo Todaro nel cast del musical La febbre del Sabato Sera, mentre l’anno successivo prende parte anche a diverse fiction Rai e Mediaset. Nel 2010 vince la sesta edizione di Ballando con le Stelle, stavolta con Veronica Olivier, mentre nel 2013 con Elisa Di Francisca. Nel 2014 troviamo Todaro anche in Squadra antimafia – Palermo oggi.

Raimondo partecipa nuovamente a Ballando con le Stelle nel 2018, al fianco di Giovanni Ciacci. Per la prima volta nella storia del programma il pubblico assiste ad una coppia formata da due ballerini dello stesso sesso. Naturalmente la questione solleva non poche polemiche, e sono a centinaia gli utenti che si scagliano contro il talent. Tuttavia tanti altri sostengono non solo la coppia di ballerini, ma anche il programma stesso.

Nel 2018 arriva per Raimondo Todaro una nuova opportunità televisiva: Tale e Quale Show. Anche in questa occasione il ballerino conquista il pubblico, confermandosi come uno dei volti più amati. A marzo 2019 è per l’ennesima volta a Ballando con le Stelle, al fianco di Nunzia De Girolamo.

I due si classificano al quinto posto. A settembre 2020 Todaro fa parte ancora del cast del talent di Milly Carlucci, e stavolta a ballare con lui c’è proprio Elisa Isoardi. Dopo la prima puntata, il ballerino è costretto ad abbandonare la pista da ballo del programma in seguito a un’operazione di appendicite.

Tale e Quale Show

Durante l’ottava edizione di Tale e Quale Show, tra i protagonisti anche Raimondo Todaro. Si è classificato penultimo.

Il Cantante Mascherato

Nel 2020-2021 ha avuto il piacere ancora di lavorare insieme a Milly Carlucci a Il Cantante Mascherato. Stavolta nel ruolo di coreografo.

Tra gli altri programmi l’abbiamo visto ospite anche a Italia Sì come opinionista e Telethon (e non solo).

Film e serie TV con Raimondo Todaro

Negli anni di carriera, oltre al teatro, Raimondo Todaro è stato protagonista anche di film e serie TV sul piccolo schermo. Ecco tutto in elenco:

Operazione pilota – miniserie TV (Rai 1, 2007), Provaci ancora prof! 3 – serie TV (Rai 1, 2008), L’isola dei segreti – Korè – miniserie TV (Canale 5, 2009), Il commissario Montalbano – La Danza del Gabbiano – serie TV (Rai 1, 2011) e Squadra antimafia 6 – serie TV (Canale 5, 2014), Che Dio ci aiuti 4 – serie TV (Rai 1, 2017), Passi di danza – (2022)

Raimondo Todaro ad Amici

Dal 2021 Raimondo Todaro è insegnante di ballo della scuola di Amici di Maria De Filippi. Durante la fase del Serale ha lavorato accanto a Lorella Cuccarini e ad Arisa.

Nel 2023 ha vinto in qualità di professore di Mattia e lo ritroviamo ancora ad Amici 23, tra gli insegnanti della categoria ballo. Per il Serale è ancora accanto alla collega Anna Pettinelli.

Non lo ritroviamo ad Amici nel 2024, come da lui stesso annunciato a Verissimo. Al suo posto Deborah Lettieri.