Stammi bene: Rovagnati promuove il benessere tra i più piccoli

NEWS

Redazione | 17 Febbraio 2023

Rovagnati per il benessere

Rovagnati sta dedicando l’intero mese di febbraio al progetto Stammi bene!, che coinvolge le scuole primarie in cui l’azienda promuove l’educazione al benessere dei più giovani.

In realtà l’iniziativa vuole coinvolgere tanto i piccoli studenti quanto i loro insegnanti, al fine di assicurare per tutti un futuro sano e sostenibile, specie alle nuove generazioni. Un progetto che insomma ha una vera e propria responsabilità sociale verso la salute a tutto tondo, quella fisica prima di tutto e poi anche mentale, alimentare, sociale.

Si stanno dunque attivando piani di vario genere, ma tutti improntati agli stessi principi di benessere psicofisico. E lo si potrà continuare a fare fino alla metà di maggio, comodamente da casa.

Basterà che gli insegnanti si colleghino all’apposito sito che porta il nome del progetto Stammi bene!, e una volta registrate le proprie classi si condivideranno materiali multimediali da usare in classe.

Video, immagini, schede tematiche e tanto altro è stato progettato e pensato da mani esperte, tanto dell’educazione quanto della salute. Alcune di queste sono della chinesiologa Federica Cuni, della coach olistica Alice Degl’Innocenti, della dietista Elena Aprile e della logopedista Deborah Auteri.

Il tutto garantirà ai bambini un approccio concreto alla materia, con un coinvolgimento diretto che, come ben sa la pedagogia moderna, favorisce il successo formativo.

Un contest nel progetto

Il progetto è reso sicuramente ancora più allettante dal fatto che, se si vuole, può tramutarsi in un concorso per le scuole. Concorso che mette in palio un montepremi di 5 mila euro articolato in dieci buoni da 500 euro da impiegare per l’acquisto di materiale didattico.

Ma come si fa a partecipare al concorso, e chi vince? Si aggiudicheranno il montepremi dieci scuole diverse. Per essere una di queste serve registrarsi al sito del progetto, e condividere le proprie testimonianze in formato foto o video della riuscita dell’iniziativa Stammi bene!

Una giuria stabilirà quali di queste testimonianze si siano rivelate più efficaci, e a partire dal 29 maggio prossimo assegnerà i premi.