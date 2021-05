Adriana Volpe e Lorenzo Farina lanciano la reunion di Friends a Ogni Mattina: stasera su Sky Atlantic e Sky Uno alle 21.15 in onda la versione doppiata in italiano

Quando va in onda su Sky

A distanza di poche ore dall’evento trasmesso in America, anche l’Italia potrà godere dell’attesissima reunion di Friends. A lungo pianificata e purtroppo rimandata di settimane per via della pandemia, nei mesi scorsi il cast originale della storica serie televisiva di NBC ha finalmente potuto registrare questo speciale. Speciale che se negli Stati Uniti è andato in onda su HBO Max, per l’Italia è Sky ad essersene aggiudicati i diritti.

Questa mattina alle ore 9.00, in contemporanea con la messa in onda d’oltreoceano, Sky Atlantic ha trasmesso la versione originale doppiata da simultaneisti. Stasera, invece, la reunion di Friends sarà riproposta doppiata in italiano alle ore 21.15 su Sky Atlantic e Sky Uno. Per lo streaming in diretta è attivo il servizio NOW, dove da domani ritroverete lo speciale in versione on demand, da rivedere cioè quando preferite.

Il lancio della reunion di Friends è stato affidato, fra gli altri, ad Adriana Volpe e Lorenzo Farina nel salotto di Ogni Mattina di Tv8. I due conduttori si sono ritrovati comodamente seduti sul mitico divano del Central Perk, il cafè sotto l’appartamento newyorkese dei protagonisti dello show, per pubblicizzare l’evento.

Il nostro direttore Roberto Alessi, presente in studio, ha immortalato il momento nel video che trovate qui sotto.

La reunion di Friends tra facce vecchie e nuove

Nello speciale di due ore dedicato alla reunion di Friends, HBO Max riaccoglierà intorno al celebre divano e all’appartamento di Monica tutti i protagonisti originali, ma anche molte guest star. Alcuni sono vecchi personaggi ricorrenti della serie, altri invece “nuovi amici” di Chandler, Ross, Monica, Joey, Rachel e Phoebe.

Innanzitutto, rivedremo Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer, che dal 1994 al 2004 hanno tenuto compagnia a milioni di telespettatori in tutto il mondo. Con loro ci saranno però anche: David Beckham, Justin Bieber, i BTS, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Kit Harington, Mindy Kaling e Malala Yousafzai.

E a proposito di altri volti noti, rivedremo: il padre e la madre di Monica e Ross, l’inquietante vicino di casa di Monica, il gemello di mani di Joey, lo storico fidanzato di Monica Richard (alias Tom Selleck), la sorella di Rachel Jill (interpretata da Reese Witherspoon), ma anche il barista Gunther e la pazza Janice.

Un appuntamento imperdibile, insomma. Un’operazione nostalgia che ha già lasciato dietro di sé un’incredibile scia di tweet e altri riscontri sui social, e che attirerà diverse generazioni di spettatori. Da qualche anno, d’altronde, grazie al ritorno dello show sulle piattaforme streaming, Friends ha rinnovato profondamente il proprio pubblico. Un caso più unico che raro, che non smette di sorprendere e specialmente d’intrattenere.

